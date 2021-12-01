COVID-19: цифры и факты

По данным на 9 декабря, в Чувашии зарегистрировано 138 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 заболел 44261 житель республики. Выздоровел 38701 человек, умерли 3473.
Опубликовано: 9 декабря 2021 г.
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