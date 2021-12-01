COVID-19: цифры и факты

14 декабря с 11 до 12 часов «СЧ» проводит прямую линию по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вы сможете задать вопросы по гаражной и дачной «амнистиям», узнать, зачем регистрировать ранее возникшее право и т.д. На вопросы ответят руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева и заместитель директора Кадастровой палаты Марина Громова.



Телефон прямой линии — 27-52-11 (8-937-959-52-11).