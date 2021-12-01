За оскорбления в трудовой книжке — штраф 3000 рублей

Житель деревни Шербаши Моргаушского района придумал новую форму мести неприятным для него людям. Осенью этого года он вписал оскорбительные слова в трудовую книжку односельчанина. С ним до этого он был в Москве на заработках, где земляки и повздорили. Обиженный мужчина не придумал ничего лучше, как внести ругательные «коррективы» в трудовую книжку знакомого (благо она временно находилась у него). А на одной из фотографий, вложенных в документ, оставил нецензурную надпись. И все это по причине «личных неприязненных отношений». По заключению специалистов, соответствующие записи однозначно носят оскорбительный характер. Районная прокуратура возбудила по этому факту административное дело. Рассмотрев его, суд оштрафовал сельчанина на три тысячи рублей.