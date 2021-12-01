Предприниматель отстояла свою правоту. Но тяжба длилась годами

Индивидуальный предприниматель из Чебоксар обратилась с иском к Российской Федерации в лице Минфина, федеральной и региональной службам судебных приставов о взыскании убытков.

В феврале 2019 года в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства прокуратура совместно с представителями УФСБ России по Чувашии и местными налоговиками побывали в торговом павильоне индивидуального предпринимателя Ирины Алтуниной (персональные данные изменены). И установили, что она приняла на работу продавцом иностранца. Он состоял на миграционном учете, имел вид на жительство, только вот работал продавцом без оформления трудового договора. Предприниматель не направляла уведомление о приеме на работу иностранца, предусмотренное законом о правовом положении иностранных граждан в РФ, в территориальный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный контроль в сфере миграции.

По этой причине прокуратура возбудила в отношении Алтуниной административное дело, а затем постановлением районного суда Чебоксар ей был назначен штраф в 200 тысяч рублей. С этим работодатель смириться не пожелала. Но Верховные суды республики и России оставили это решение в силе.

Однако в феврале прошлого года на основании постановления Конституционного суда РФ в связи с жалобой Алтуниной решения судов по ее делу были пересмотрены. Придя к выводу, что в результате действий прокуратуры предприниматель была незаконно привлечена к административной ответственности, нынешним летом районный суд взыскал с РФ в лице Генеральной прокуратуры за счет средств казны в пользу подательницы исков убытки в сумме 33 тысяч рублей, компенсацию морального вреда и другие расходы. В общей сумме — более 48 тысяч рублей.

Но на этом судебные баталии не закончились. В период, когда истица обжаловала судебные акты (имела законное право), региональное УФССП составило в отношении нее протокол в связи с неуплатой в течение 60 дней ранее назначенного ей штрафа (200 тысяч рублей). И вновь она была привлечена к административной ответственности. Мировой судья наложил на нее штраф в 400 тысяч рублей. Районный суд оставил это постановление без изменения, было возбуждено исполнительное производство. Однако решением Шестого кассационного суда общей юрисдикции постановление мирового судьи отменено с прекращением производства по делу в связи с отсутствием события административного правонарушения.

После чего Алтунина решила еще раз взыскать убытки за счет российской казны — теперь уже с судебных приставов. Суд не нашел оснований взыскивать что-либо с территориальной службы судебных приставов, поскольку, по его мнению, это ненадлежащий ответчик. Действия судебных приставов-исполнителей по составлению протокола об административном правонарушении и возбуждению исполнительного производства о взыскании штрафа в размере 400 тысяч рублей, направленные на своевременное исполнение судебных актов, явились следствием незаконного привлечения истицы к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ прокуратурой. Поэтому не влекут и безусловную компенсацию истице морального вреда в рамках гражданского дела. Исковые требования удовлетворены частично. С ФССП России за счет средств казны РФ в пользу Алтуниной взысканы убытки в размере 11500 рублей, а также расходы на представителя — 3 тысячи рублей.