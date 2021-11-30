Более пяти тысяч одиннадцатиклассников Чувашии написали сегодня итоговое сочинение

Для выпускников 11 классов оно является допуском к ГИА. На выбор ученикам предложили пять тем: «Человек путешествующий: Дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание — вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня», «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина». На написание итогового сочинения отводилось 3 часа 55 минут. При этом школьникам разрешалось пользоваться выданным орфографическим словарем. Обучающиеся с проблемами здоровья вместо сочинения могли написать изложение. Такой вариант выбрали около 70 одиннадцатиклассников. Для них продолжительность написания итогового сочинения (изложения) была увеличена на 1,5 часа. Оцениваться испытание будет по системе «зачет»/«незачет». Если по каким-то причинам пройти его не удалось, предусмотрены резервные дни: 2 февраля и 4 мая 2022 года.