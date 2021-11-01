В Чувашии в проект «Земля для стройки» включены 34 земельных участка

В конце октября в Управлении Росреестра по Чувашии прошло совещание оперативного штаба по анализу эффективности использования земельных участков для определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства. Напомним, этот проект в Росреестре носит название «Земля для стройки».

По данным руководителя управления Екатерины Карпеевой, в мае 2021 года обновлены критерии отбора земельных участков, попадающих в программу «Земля для стройки». Были расширены возможности для вовлечения новых земельных участков, которые можно использовать под индивидуальное жилищное строительство и возведение многоквартирных домов. В частности, из методических рекомендаций по сбору данных о земельных участках исключен фактор «Города с населением более 100 тысяч человек». Также убрали условие включения земельных участков, расположенных в пределах 30-километровой зоны от границ населенного пункта. Было внесено изменение в части размера минимальной площади участка. Теперь допускается точечное вовлечение участков или территорий площадью менее 5000 кв. метров.

В связи с измененным подходом администрациям муниципальных районов и городских округов Чувашии рекомендовано провести мероприятия по выявлению новых свободных от застройки и прав третьих лиц земельных участков и территорий. В результате проделанной работы в перечень будут добавлены еще 15 земельных участков, расположенных в Ибресинском, Алатырском, Комсомольском, Красноармейском, Красночетайском, Канашском и Чебоксарском районах. Всего в Чувашии выявлено 34 земельных участка, которые включены в проект «Земля для стройки», 28 из них пока еще свободны.