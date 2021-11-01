Поисковикам помогут ГКЧС и Минздрав, а с капремонтом разберется прокуратура

Чебоксарская управляющая компания «Вертикаль» передвинула на более поздний срок капитальный ремонт домов, не согласовав этот вопрос с собственниками жилья. И вынудила людей обратиться с жалобой к Главе республики.

От имени недовольных жильцов на прием граждан, который провел на этой неделе Олег Николаев, пришла лидер инициативной группы «Юго-Запад» Надежда Харитонова. По ее словам, несогласованная «передвижка» коснулась не только капремонта, но и ремонта лифтового оборудования домов. «Данный факт будет внимательно изучен и направлен для принятия мер прокурорского реагирования, — ответил Олег Николаев. И добавил: «То, что управляющая компания может манипулировать, давать неполную информацию, зачастую недостоверную, пытается внести изменения в программу капремонта, требует дополнительного изучения и реакции».

Свои коммунальные проблемы у сельчан. Жительница деревни Хорамалы Ядринского района Галина Кольцова рассказала Главе Чувашии, что в их деревне не так давно установили водонапорную башню, но вот скважину не почистили, и система в итоге работает не так, как надо. Олег Николаев поручил разобраться в проблеме: «Очистку скважины должны были предусмотреть по проекту. Изучим, насколько правильно были выполнены работы».

С просьбой помочь наладить сотрудничество с республиканскими структурами на прием к Главе Чувашии пришла представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Анастасия Филиппова. Она сообщила, что сейчас в отряде 120 добровольцев, и только в этом году им удалось отыскать более трехсот пропавших людей. По ее словам, было бы хорошо если б заявки о пропаже людей сразу поступали в «ЛизуАлерт», чтобы поисковики могли оперативно начать поиск. «Вы делаете важную работу», — похвалил добровольцев–поисковиков Олег Николаев. И поручил ГКЧС и Минздраву республики наладить с «ЛизойАлерт» максимальное взаимодействие.