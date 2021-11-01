Поисковикам помогут ГКЧС и Минздрав, а с капремонтом разберется прокуратура

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чебоксарская управляющая компания «Вертикаль» передвинула на более поздний срок капитальный ремонт домов, не согласовав этот вопрос с собственниками жилья. И вынудила людей обратиться с жалобой к Главе республики.
От имени недовольных жильцов на прием граждан, который провел на этой неделе Олег Николаев, пришла лидер инициативной группы «Юго-Запад» Надежда Харитонова. По ее словам, несогласованная «передвижка» коснулась не только капремонта, но и ремонта лифтового оборудования домов. «Данный факт будет внимательно изучен и направлен для принятия мер прокурорского реагирования, — ответил Олег Николаев. И добавил: «То, что управляющая компания может манипулировать, давать неполную информацию, зачастую недостоверную, пытается внести изменения в программу капремонта, требует дополнительного изучения и реакции».
Свои коммунальные проблемы у сельчан. Жительница деревни Хорамалы Ядринского района Галина Кольцова рассказала Главе Чувашии, что в их деревне не так давно установили водонапорную башню, но вот скважину не почистили, и система в итоге работает не так, как надо. Олег Николаев поручил разобраться в проблеме: «Очистку скважины должны были предусмотреть по проекту. Изучим, насколько правильно были выполнены работы».
С просьбой помочь наладить сотрудничество с республиканскими структурами на прием к Главе Чувашии пришла представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Анастасия Филиппова. Она сообщила, что сейчас в отряде 120 добровольцев, и только в этом году им удалось отыскать более трехсот пропавших людей. По ее словам, было бы хорошо если б заявки о пропаже людей сразу поступали в «ЛизуАлерт», чтобы поисковики могли оперативно начать поиск. «Вы делаете важную работу», — похвалил добровольцев–поисковиков Олег Николаев. И поручил ГКЧС и Минздраву республики наладить с «ЛизойАлерт» максимальное взаимодействие.

Опубликовано: 24 ноября 2021 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.