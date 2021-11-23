Красная площадь с ресторана «Волга». Чебоксары, 3 марта 1980 года

Оригинал фото

На северной стене здания ресторана «Волга» (улица К. Маркса-3) была пожарная лестница. Казалось бы — забирайся и фотографируй. Но весь вид закрывал дом Кологривова (К. Маркса-1), поэтому только после того, как в феврале 1980 года он был разрушен, появилась возможность сверху посмотреть на перемены, произошедшие на самой площади и близлежащих улицах.

Дорога, проходящая слева направо через всю фотографию, называлась по-разному. Небольшая левая часть — это улица Нижегородская, широкое пространство в центре — Красная площадь, а дальше площади шли уже две улицы — Кадыкова и Калинина. На север от Красной площади шли улицы Розы Люксембург и Союзная, а на юг — улица Карла Маркса.

Слева на горизонте — дома на улицах Константина Иванова и Сеспеля, в центре здания кинотеатра «Родина» (полтора года, как закрыт), гостиницы «Турист» (она вместе с одноименным рестораном проработает еще два года), Успенской церкви и художественного училища. По центру то, что оставалось к этому времени от старого города. Это стоящие по улице Розы Люксембург здания Верховного суда по одну сторону и единственно уцелевшее из всех павильонов парка культуры и отдыха имени Крупской дощатое здание стрелкового тира — по другую.

Деревья в парке уже частично вырублены, на улице Союзной еще оставались дом Иевлева (бывшая сберкасса), пивной киоск и деревянный дом Ходяшева. В центре на переднем плане всего лишь месяц назад стоял дом Кологривова. Чуть выше этого места виден троллейбус первого маршрута. Еще год назад он ходил по улице Союзной до Успенской церкви, а сейчас ему «пришлось отступить на прежнее кольцо», так как «между берегом и Красной площадью начались работы».

Да и автобусам осталось ходить по улице Розы Люксембург только до лета. А ведь это был старейший городской маршрут — еще в августе 1938 года в Чебоксарах было открыто регулярное автобусное движение, и под номером первым значился маршрут «пединститут — кирпичный завод». Здание пединститута тогда находилось на самом краю города (сегодня Карла Маркса, 52, корпус 2), ну а кирпичный завод — на улице Чувашской (К. Иванова сегодня). В 1977 году маршрут поменял номер на 23-й, и часть автобусов пошла уже по Московскому мосту.

Интересная деталь — два автобуса в кадре, один следует за другим. Движение автобусов в этой части города уже не могло быть таким интенсивным, а вот панорамных фотоаппаратов действительно не было (ну почти не было). Поэтому Василий, стараясь максимально точно (вряд ли штатив уместился бы на пожарной лестнице) держать в руках камеру, медленно поворачивался и делал несколько снимков, ну а пока взводился затвор — автобус уже оказывался в другом месте. Кстати сказать, многие из уже показанных его фотографий (а также еще непоказанных) состоят из нескольких кадров. Газетная площадь не позволяет опубликовать всю панораму Красной площади, а состоит она из пяти кадров (поместилось три).

Вот то, что было на последних кадрах: слева видна гостиница «Волга», вверху западный косогор, где большинство зданий (кроме деревянных) так или иначе сохранилось. Под ними угадывается вертикальная набережная (нынешняя Историческая), перед ней видны остатки домов по Речному переулку, завод бараночных изделий в зданиях бывшей Покровской церкви и здания Верховного суда.

На месте строящейся подпорной стенки в центре еще год назад стояли купеческие дома. Ну а в следующий раз покажем то, что было на первых кадрах.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова