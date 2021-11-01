В Чебоксарах наградили победителей акции «Здоровый образ жизни — основа национальных целей развития»

Здоровым быть здорово!

На прошлой неделе в Чебоксарах, в зале заседаний регионального отделения партии «Единая Россия» награждали победителей федерального и регионального этапов акции «Здоровый образ жизни — основа национальных целей развития», а также их кураторов, которые активно поддерживали своих учеников в течение всей акции.

Акция «ЗОЖ — основа национальных целей развития» проходила с 10 марта по 15 июля 2021 года в рамках Всероссийского общественного движения «Сделаем вместе!». В Чувашии в «здоровом» проекте участвовала 121 школа, 45 тысяч участников. Наша республика вошла в десятку лидеров среди 85 субъектов Российской Федерации, 16 лучших школьников из Чувашии были награждены путевками в Международный детский центр «Артек», где провели незабываемую смену и набрались впечатлений на всю жизнь.

Не менее впечатляющей для победителей стала и экскурсия по медицинскому факультету ЧГУ. Точнее, по центру аккредитации и симуляционного обучения, с обязательным посещением анатомического музея факультета. Непосредственно перед награждением школьникам-победителям из Алатыря, Ядрина, Канаша, Цивильска и Новочебоксарска представилась возможность побывать в учебных аудиториях и лекционных залах медфака и узнать, как будущие медики практикуют инвазивные навыки. Думаю, что познакомиться с системой медицинского образования было бы интересно не только школьникам. Если честно, под впечатлением остался и автор этих строк.

Сам центр создан в 2016 году для проведения первичной аккредитации выпускников всех специальностей медицинского факультета. Здесь используются современное медицинское оборудование и расходные материалы. Имеющееся оборудование позволяет овладевать навыками терапии неотложных состояний, первой врачебной помощи, диагностическими и лечебными манипуляциями широкого спектра клинических специальностей, отдельными видами оперативных вмешательств и многим другим.

Музей медицинского факультета — уникальное собрание натуральных анатомических препаратов, среди которых легкие курильщика, эмбрион человека и другие. Как заметила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией Лариса Меркулова, таких музеев в соседних регионах и не встретишь. Всего в музее насчитывается 1038 экспонатов (сухие и влажные анатомические препараты, муляжи, картины). Часть препаратов изготовлена руками студентов медицинского факультета.

Не менее эмоциональной получилась и торжественная часть. В штабе «Единой России» ребят встретили тепло и радушно. «Я думаю, что ребята прекрасно знают, как важно вести здоровый образ жизни. И важно не просто придерживаться этого принципа, но и говорить об этом, пропагандировать его, вовлекать в здоровый образ жизни как можно больше людей, как молодых, так и более старшего возраста», — отметил заместитель секретаря Чувашского регионального отделения партии Николай Николаев.

И школьники, ставшие победителями проекта, конечно же, не только придерживаются этого принципа, но и берут его за основу всей своей дальнейшей жизни. Их не зря называли лидерами, ведь огромное количество мероприятий было направлено на выявление лидерских качеств школьников и студентов — круглые столы, встречи с интересными людьми, диспуты, аналитические обзоры, разработанные концепции, реализованные исследовательские проекты.

Региональный руководитель штаба движения «Сделаем вместе!» Сергей Лебедев добавил, что с момента появления в Чувашии этого движения и до сегодняшнего дня была проделана огромная работа, в рамках которой наша республика поднялась с 81-го на 3-е место в масштабах всей страны и отметил: «Это удалось сделать благодаря активности наших школьников. Благодаря работе этих ребят республика выходит на иной уровень».

Не оставили без внимания в этот день и педагогов-кураторов. Вместе с учениками они получили памятные подарки и благодарности от Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» и общественного движения «Сделаем вместе!». «Наша школа принимает участие в этом проекте второй раз, но наше участие: мое, как куратора, и моих ребят — первое. Участвовать в данном движении — круто! Потому что ребята оказывают реальную помощь окружающим», — сказала педагог-психолог средней общеобразовательной школы № 3 города Канаша Марина Алтунина.