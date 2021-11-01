В Чувашии готовится мастер-план развития Чебоксарской агломерации

Она будет объединена городами Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарским, Мариинско-Посадским, Моргаушским, Цивильским районами.

Разработка мастер-плана получила отражение в изменениях, внесенных в республиканскую государственную программу «Развитие строительного комплекса и архитектуры», — соответствующее постановление подписал на этой неделе Глава Чувашии Олег Николаев. В новой редакции программы пре-дусматривается также разработка генеральных планов муниципальных образований республики. Напомним, в течение нынешнего года в Чувашии велись работы по преобразованию муниципальных районов в муниципальные округа. Пилотными стали Красноармейский и Шумерлинский районы.

Соглашение о разработке мастер-плана Чебоксарской агломерации было достигнуто по итогам состоявшейся в этом году встречи Олега Николаева с генеральным директором АО ДОМ.РФ. Виталием Мутко, сообщают в Минстрое республики. Работа над проектом будет идти на условиях софинансирования — часть средств поступит из федерального бюджета, 25 млн рублей на мастер-план выделяет республика; предусмотрены и внебюджетные инвестиции. По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ Павла Данилова, в перспективе развитие агломерации позволит повысить эффективность использования территорий, синхронизировать все государственные программы и получить максимальный результат от их реализации. А Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул: «Наша задача — заложить концепцию развития не только города, но и близлежащих пространств, обозначить, где, какие застройки, каким образом могут и должны развиваться для того, чтобы реализовать максимальный градостроительный потенциал, обеспечить качество жизни населения».

Кстати Мастер-план будет разработан в рамках проекта фронтальной стратегии «Чебоксарский агломерационный кластер: территория возможностей. Международный центр креативной цифровой экономики». Этот проект был представлен в октябре на селекторном совещании вице-премьера России Дмитрия Чернышенко и полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.