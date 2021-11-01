Глава Чувашии подписал соглашения о сотрудничестве с Россельхозбанком и Альфа-Банком

Партнерство на благо республики

Олег Николаев и председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов подписали Соглашение о комплексном взаимодействии в целях обеспечения социально-экономического развития и привлечения в регион дополнительных инвестиций. «Мы заинтересованы в реализации новых проектов, которые позволят успешно решать задачи развития территорий и агропромышленного комплекса. Готовы стать «пилотами» по многим направлениям федеральной повестки», — приводит слова Олега Николаева пресс-служба Администрации Главы республики.

«Россельхозбанк инвестировал в экономику Чувашской Республики 95 млрд рублей, из которых свыше 60 млрд рублей направил в агропромышленный комплекс. Сегодня каждый второй кредит чувашским аграриям выдается РСХБ. Мы не только помогаем развивать сельскохозяйственные предприятия и создавать новые рабочие места, но и работаем над повышением уровня жизни людей, особенно на сельских территориях, а также над инвестиционной привлекательностью региона. Сегодня мы подтверждаем готовность и дальше наращивать наше сотрудничество по всем направлениям — от поддержки фермерских хозяйств и сельского туризма до реализации ипотечных программ и крупных инвестпроектов», — отметил в свою очередь Борис Листов.

В ходе беседы Олег Николаев также представил проект формирования логистического агромаркета, который уже обсуждался в рамках рабочего визита предправления Россельхозбанка в Чувашию. «Мы не переставали работать над идеей, которую мы с вами обсудили, — создания места, где бы могли фермеры представить свою продукцию, чтобы там был и фудкорт, логистический центр», — обратился Глава Чувашии к Борису Листову.

С этой целью предлагается создание торгово-логистической площадки, объединяющей сельскохозяйственный рынок, систему продвижения продукции, логистический центр и предприятия общественного питания. «По ходу анализа нашей деятельности под эти цели мы нашли 11 гектаров земли в центре Чебоксар, на которой сейчас функционирует Продовольственный фонд Чувашской Республики. Он уже вовлечен в процесс поддержки фермеров и иных предприятий отрасли и может стать оператором будущего центра», — сообщил Олег Николаев. По его словам, на базе фонда должен сформироваться институт поддержки фермерских хозяйств и продвижения их продукции, такая задача уже поставлена.

По предварительным оценкам, стоимость этого инвестпроекта может составить порядка 700 млн рублей. В ближайшее время будут проведены работы по определению концепции, финансовой модели и бизнес-плана. Но уже можно сказать, что дополнительную востребованность ему придает строительство автотрассы М-12, проходящей по территории республики, а также организация агротехнопарков в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Производители сегодня ощущают дефицит мощностей по хранению, первичной переработке сельскохозяйственной продукции. Имеет место быть недостаток специализированных логистических операторов, непрозрачность распределения сельхозпродукции, выражающаяся в высокой доле посредников в конечной цене. Проект призван решить все эти проблемы».

Соглашение о сотрудничестве подписано также с Альфа-Банком. Подписи под документом поставили Глава Чувашии Олег Николаев и президент, первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев.

Олег Николаев подчеркнул роль Альфа-Банка в обновлении инфраструктуры в регионе. «Через обновление инфраструктуры создаются очень хорошие условия для развития бизнеса, различного вида инвестиционных проектов, и здесь проявляется в полной мере деятельность кредитных организаций», — отметил Глава республики. Регион активно работает над созданием новых инвестиционных ниш, в том числе в рамках разработанной фронтальной стратегии развития, что создаст хорошую базу для реализации новых инвестиционных проектов.

«Одним из приоритетных направлений станет совместное развитие малого и среднего предпринимательства. Так, потенциальные точки роста регионального бизнеса мы видим в увеличении объемов кредитования и предоставления банковских гарантий, а также содействии повышению уровня финансовой грамотности жителей республики. Отдельное внимание в Соглашении мы уделили организации просветительской и консультационной работы с предпринимателями, в том числе по вопросам инновационного управления и развития бизнес-планирования среди регионального бизнеса», — отметил Олег Сысуев.