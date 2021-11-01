Чемпионы начинали с детских команд

Детские команды из сел и малых городов, а также коллективы по адаптивному хоккею нашей республики приняли участие в тренировочных сборах, организованных благотворительным фондом «Добрый лед», сообщили в Минспорта Чувашии. Занятия проходили в ледовом дворце «Сокол» в Новочебоксарске и в Региональном центре по хоккею в столице республики.

В тренировках принимали участие ребята из Батыревского и Яльчикского районов, а также детская следж-хоккейная команда «Атал» и коллектив детей с ограничениями по зрению и невидящих «Юман», созданные благотворительным фондом «Это чудо». Во время занятий ребята отрабатывали множество хоккейных приемов на льду и занимались в тренажерном зале под руководством опытных наставников.