Чемпионы начинали с детских команд

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Детские команды из сел и малых городов, а также коллективы по адаптивному хоккею нашей республики приняли участие в тренировочных сборах, организованных благотворительным фондом «Добрый лед», сообщили в Минспорта Чувашии. Занятия проходили в ледовом дворце «Сокол» в Новочебоксарске и в Региональном центре по хоккею в столице республики.
В тренировках принимали участие ребята из Батыревского и Яльчикского районов, а также детская следж-хоккейная команда «Атал» и коллектив детей с ограничениями по зрению и невидящих «Юман», созданные благотворительным фондом «Это чудо». Во время занятий ребята отрабатывали множество хоккейных приемов на льду и занимались в тренажерном зале под руководством опытных наставников.

Опубликовано: 18 ноября 2021 г.


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