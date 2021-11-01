«Чебоксарские ястребы» успешно сыграли против команды «Новомосковск»

С эффектными бросками и надежной защитой

В стенах Центра развития маунтинбайка «Чебоксарские ястребы» сыграли два матча в рамках «суперлиги-2» против команды «Новомосковск» из Тульской области. Статус фаворита матча накладывал повышенную ответственность на чебоксарцев, но они с ней справились.

После ответного матча в кубке России, в котором «Чебоксарские ястребы» уступили команде «Новосибирск», у подопечных Алексея Миронова случился незапланированный перерыв в связи с закрытием спортивных объектов на территории Чувашии с 30 октября по 7 ноября. При этом игроки старались поддерживать спортивную форму — ведь уже не за горами было противостояние с гостями из Тульской области. А тут еще хорошие новости подоспели в плане усиления состава — после травмы в строй вернулся баскетболист «ястребов» Сергей Жульков, который всегда выступал заметной боевой единицей нашей команды под кольцом соперника. Конечно, чебоксарцы считались явными фаворитами противостояния с «Новомосковском», но расклады перед играми мало что решают…

На протяжении большей части первой встречи инициатива переходила из рук в руки. «Ястребы» на правах хозяина старались диктовать свои условия, но у гостей из Тульской области всегда находился эффективный ответ. Правда, практически с начала матча подопечные Алексея Миронова практиковали активную защиту и прессинг на чужой половине площадки. Такая установка принесла свои плоды в виде 18 перехватов по итогу матча. Несмотря на жесткий стиль, гости достаточно долго «оставались на плаву».

Чебоксарцы приберегли еще один «козырь в рукаве» — в середине третьей четверти зрители на трибунах сначала наблюдали великолепный по амплитуде бросок сверху Сергея Жулькова, а буквально через минуту такой же трюк исполнил еще один игрок «ястребов» Дмитрий Халдеев. На сей раз, ближе к концу встречи гости немного дрогнули, и отрыв начал стремительно расти. По итогу матча «ястребы» выиграли 94:74. Самым результативным в составе чебоксарцев стал Павел Новиков, набравший 14 очков.

На следующий день стартовала вторая игра. Поначалу сценарий матча напомнил первое противостояние. До середины второй четверти обе команды сражались изо всех сил — гости старались не уступать ни метра площадки. Уже ближе к большому перерыву рывок чебоксарцев 13:5 облегчил жизнь подопечным Алексея Миронова.

Конечно, до конца игры оставалось еще 20 минут, но игровой ресурс позволял «ястребам» диктовать свои условия на площадке. Если в третьей четверти гости еще держались за спасительную соломинку и не дали чебоксарцам уйти далеко вперед, то уже в заключительной десятиминутке подопечных Алексея Миронова, подгоняемых небольшим числом болельщиков на трибунах, было не остановить. Баскетболисты «ястребов» расчехлили свои орудия и начали стрелять по кольцу соперника — в итоге преимущество +24 очка в заключительной четверти, а окончательный счет 94:59 в пользу чебоксарцев.

Самым результативным игроком в составе «ястребов» стал Дмитрий Халдеев, набравший 17 очков.