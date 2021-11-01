Бывшая Крестовоздвиженская церковь. Чебоксары, 24 марта 1980 года

Церковь Воздвижения Креста Господня — в просторечии «Красная церковь», «Красная колокольня»… Крестовоздвиженская церковь возвышалась над районом бывшей Винокурни и была единственной в городе (исключение — Введенский собор), на куполах которой до самого конца оставались кресты. Посмотришь издали и не подумаешь, что закрыли ее еще в начале 1930-х годов.

Дальнейшая судьба у церкви была обычная — склады, пекарня, пункт выдачи газовых баллонов… Но уж очень красиво смотрелась колокольня, и все для нее могло бы сложиться по-иному, чем у других церквей, оказавшихся в зоне затопления. В ноябре 1976 года газета «Советская Чувашия» рассказала о «интересном предложении треста «Росреставрация» по установке на новом месте церкви Воздвижения, построенной в начале XVIII века».

Предполагалось: «До заполнения водохранилища подвести под здание и колокольню жесткие металлические рамы. Построить две большегрузные баржи с соответствующими приспособлениями. После затопления водохранилища на проектную отметку к зданию подводятся баржи и затапливаются. После закрепления жестких рам на баржах и соответствующего раскрепления здания церкви, откачивается вода из трюмов затопленных барж, которые всплывают вместе с закрепленной на них рамой и зданием».

Все это «необычное сооружение» должно было быть отбуксировано и установлено «на специально подготовленном фундаменте», то есть на новом месте. Тут главным камнем преткновения стало «после затопления на проектную отметку» — видимо, уже тогда появились разногласия с окончательным уровнем воды в Волге, так что проект так и остался проектом.

И только в апреле 1980 года газета сообщила, что «ведутся работы по переносу из зоны затопления Крестовоздвиженской церкви». Далее говорилось: «Перевезти здание из низменной части города по пересеченному рельефу невозможно. Проектировщики института «Спецпроектреставрация» предложили наиболее простой и дешевый способ — распиловку здания на блоки и их перевозку». Что мы и видим на фотографии. Правда, касалось это лишь здания церкви.

Почему тогда не разобрали на блоки колокольню — непонятно. И стояла она в гордом одиночестве на всем пространстве будущего залива — единственное, что оставалось от старого города. С одной стороны Волга, с трех других бетонные откосы и бетонные же подпорные стенки. А время-то шло.

Эта фотография сделана 31 октября 1980 года. Впереди зима, но это еще полбеды — в декабре должен был поднят уровень воды в Волге.

И снова вспомним слова Алексея Студенецкого о размещении фрагментов исторических зданий в мемориальной зоне: «люди, которым это было поручено, все чаще оглядываются на клин-бабу, способную превратить в строительный мусор любую древнюю кладку…». Скорее всего, так и произошло. По крайней мере, на улице Сеспеля, среди фрагментов старинных городских зданий (а все они были с остатками побелки), можно было разглядеть алтарные окна Крестовоздвиженской церкви и барабан ее купола. Фрагментов колокольни, то есть кладки чистого красного кирпича, не было.

Теперь о месте, которое изображено на первом плане этой фотографии. Где стоит колесо обозрения на обновленной Красной площади, знаете? То самое.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова