Олег Николаев поздравил коллектив Сбербанка с круглыми датами в его истории

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

180 лет назад был основан сам банк, а 135 лет назад открыто его отделение в Чувашии. «Благодаря преемственности поколений, преданности своих сотрудников выбранному делу и корпоративному духу Сбербанк менялся с велением времени. Сегодня он является надежным партнером для многих организаций Чувашии… При его поддержке в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, жилищного и дорожного строительства, — подчеркнул Олег Николаев. — Мы это ценим и нацелены развивать наше взаимодействие».
Руководитель региона отметил, что Сбер является одним из ярких примеров успешного внедрения инноваций, прежде всего в области цифровизации и искусственного интеллекта, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии. Ответственно банк проявил себя в период распространения коронавирусной инфекции, оказывая существенную поддержку наиболее уязвимым отраслям экономики, бизнесу и жителям Чувашии. «Кредитные каникулы», реструктуризация уже имеющихся и выдача новых льготных займов позволили поддержать и граждан-заемщиков. Кроме того, компания является лидером по вакцинации своих сотрудников от коронавирусной инфекции. «Это говорит о том, что вы не просто профессиональные работники, но и ответственная часть современного общества», — подчеркнул Глава республики.

Справка «СЧ»

12 ноября 1841 года император Николай I подписал указ об учреждении в России сберегательных касс «для доставления через то средств к сбережению верным и выгодным способом». Эта дата стала считаться днем рождения Сбербанка.
Опубликовано: 15 ноября 2021 г.


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