Строительство и реконструкция всех 85 соцобъектов в Чувашии ведется под управлением службы единого заказчика

В рамках национальных проектов в Чувашии в 2021 году строится и реконструируется 85 объектов под эгидой Республиканской службы единого заказчика. Эти данные привел вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов на вчерашнем заседании штаба по строительству и реконструкции данных объектов, которое провел Глава республики Олег Николаев. На заседании проанализирован ход работ там, где есть риск не уложиться в отведенные сроки. Намечены пути решения проблем, связанных, в частности, с удорожанием материалов. Олег Николаев заострил внимание на том, что выполнение этой программы в республике впервые проходит на основе механизма централизации строительства. «Мы видим, что получили достаточный эффект от применения данного механизма», подчеркнул Глава.
Опубликовано: 15 ноября 2021 г.
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