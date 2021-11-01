Строительство и реконструкция всех 85 соцобъектов в Чувашии ведется под управлением службы единого заказчика

В рамках национальных проектов в Чувашии в 2021 году строится и реконструируется 85 объектов под эгидой Республиканской службы единого заказчика. Эти данные привел вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов на вчерашнем заседании штаба по строительству и реконструкции данных объектов, которое провел Глава республики Олег Николаев. На заседании проанализирован ход работ там, где есть риск не уложиться в отведенные сроки. Намечены пути решения проблем, связанных, в частности, с удорожанием материалов. Олег Николаев заострил внимание на том, что выполнение этой программы в республике впервые проходит на основе механизма централизации строительства. «Мы видим, что получили достаточный эффект от применения данного механизма», подчеркнул Глава.