Олег Николаев исполнит новогоднее желание 4-летнего Ромы

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Мечты сбудутся на «Елке желаний»

Вчера в Москве был дан старт акции «Елка желаний». К приуроченной к этому событию пресс-конференции, проходившей в информагентстве ТАСС, в режиме ВКС подключился и Глава Чувашии Олег Николаев — вместе с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным.
Глава республики рассказал, что акция «Елка желаний» сродни чувашскому обычаю «ниме», когда люди собираются вместе, чтобы сделать важное дело для конкретного человека. И вспомнил, что в прошлом году ему посчастливилось исполнить предновогодние желания 12-летнего Вани (мальчик хотел побыть в роли машиниста поезда) и 14-летней Маши, мечтавшей покататься на лошадях. Всего же в ходе прошлогодней «Елки желаний» в Чувашии были исполнены мечты 83 мальчишек и девчонок. «Уверен, в этом году замечательная акция приобретет еще больший размах», — сказал Олег Николаев. И призвал всех жителей республики принять участие в «Елке желаний» и исполнить мечты детей. Сам Николаев подключился к акции еще вчера. Во время пресс-конференции руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин снял для Главы Чувашии с новогодней елки открытку под номером 4 . Автором ее оказался чебоксарец Роман Кожевников: 4-летний мальчик мечтает получить на Новый год управляемую железную дорогу. «Обязательно доставим Роману этот подарок!» — пообещал Олег Николаев.

Опубликовано: 15 ноября 2021 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.