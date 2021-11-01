Олег Николаев исполнит новогоднее желание 4-летнего Ромы

Мечты сбудутся на «Елке желаний»

Вчера в Москве был дан старт акции «Елка желаний». К приуроченной к этому событию пресс-конференции, проходившей в информагентстве ТАСС, в режиме ВКС подключился и Глава Чувашии Олег Николаев — вместе с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным.

Глава республики рассказал, что акция «Елка желаний» сродни чувашскому обычаю «ниме», когда люди собираются вместе, чтобы сделать важное дело для конкретного человека. И вспомнил, что в прошлом году ему посчастливилось исполнить предновогодние желания 12-летнего Вани (мальчик хотел побыть в роли машиниста поезда) и 14-летней Маши, мечтавшей покататься на лошадях. Всего же в ходе прошлогодней «Елки желаний» в Чувашии были исполнены мечты 83 мальчишек и девчонок. «Уверен, в этом году замечательная акция приобретет еще больший размах», — сказал Олег Николаев. И призвал всех жителей республики принять участие в «Елке желаний» и исполнить мечты детей. Сам Николаев подключился к акции еще вчера. Во время пресс-конференции руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин снял для Главы Чувашии с новогодней елки открытку под номером 4 . Автором ее оказался чебоксарец Роман Кожевников: 4-летний мальчик мечтает получить на Новый год управляемую железную дорогу. «Обязательно доставим Роману этот подарок!» — пообещал Олег Николаев.