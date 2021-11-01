Качество ремонта дорог в Новочебоксарске проверяет лаборатория на колесах

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На приемку десяти объектов, выполненных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», выехала дорожная лаборатория.
Как сообщает пресс-служба администрации города, лаборатория оснащена навигационной системой, видеокамерами, системой лазерного сканирования, а также диагностическим комплексом, включающим в себя специальные приборы для измерения неровности дорог.
«На ходу такая лаборатория «считывает» геометрические характеристики дороги, регистрирует глубину колеи и поперечную ровность проезжей части, параметры поперечного сечения полотна дороги, продольную ровность и так далее», — разъяснил принцип работы начальник передвижной диагностической лаборатории Андрей Дармограй.
По словам главы администрации города Дмитрия Пулатова, благодаря финансированию в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Новочебоксарске в этом году уже отремонтировано более 12 километров дорог. Гарантия на выполненную работу составляет пять лет, в течение этого срока подрядчик несет ответственность за возникшие дефекты дорожного покрытия.

Опубликовано: 10 ноября 2021 г.


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