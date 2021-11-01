Качество ремонта дорог в Новочебоксарске проверяет лаборатория на колесах

На приемку десяти объектов, выполненных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», выехала дорожная лаборатория.

Как сообщает пресс-служба администрации города, лаборатория оснащена навигационной системой, видеокамерами, системой лазерного сканирования, а также диагностическим комплексом, включающим в себя специальные приборы для измерения неровности дорог.

«На ходу такая лаборатория «считывает» геометрические характеристики дороги, регистрирует глубину колеи и поперечную ровность проезжей части, параметры поперечного сечения полотна дороги, продольную ровность и так далее», — разъяснил принцип работы начальник передвижной диагностической лаборатории Андрей Дармограй.

По словам главы администрации города Дмитрия Пулатова, благодаря финансированию в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Новочебоксарске в этом году уже отремонтировано более 12 километров дорог. Гарантия на выполненную работу составляет пять лет, в течение этого срока подрядчик несет ответственность за возникшие дефекты дорожного покрытия.