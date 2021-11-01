Чувашия установила годовой рекорд по количеству задержанных в ходе рейда нетрезвых водителей

За выходные дни, с 4 по 7 ноября, в Чувашии инспекторы ДПС задержали 84 пьяных водителя. Из них 11 человек скорее всего станут фигурантами уголовных дел — повторное нетрезвое вождение образует состав преступления по статье 264.1 УК РФ. Обычно таким нарушителям суды выносят приговоры в виде обязательных работ, но есть и случаи реального лишения свободы. Также экипажи ДПС выявили 40 человек, ранее лишенных прав или не имеющих их. Транспортные средства всех нарушителей были доставлены на спецстоянки.

С участием нетрезвого водителя за эти дни в Чувашии произошла одна авария. Ее виновником стал несовершеннолетний и не имеющий прав студент одного из чебоксарских техникумов. Парень не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и разбил автомобиль об опору ЛЭП. Он был госпитализирован с травмой, а позже отпущен домой для амбулаторного лечения. Какие слова он услышал дома от родителей, история умалчивает. Остается надеяться, что выводы сделаны.

Чего только не довелось увидеть инспекторам в ходе рейда. В Вурнарском районе экипаж ДПС терпеливо ехал за пьяным мотоциклистом по полю вдоль деревни, призывая остановиться и не рисковать собой. Сельчанин, решив, что навыки вождения позволяют, пошел в отрыв. Но китайский мотоцикл подвел, и нетрезвый нарушитель мягко приземлился в лужу. В прямом смысле и переносном. Потому что и одежда мокрая, и проблем нажил немало — финансовых и юридических.

К сожалению, список задержанных пьяных водителей пополнили и представительницы прекрасного пола. Почему люди выбирают высокую вероятность остановки силами ГИБДД и крупные штрафы с лишением прав, не желая потратить пару сотен рублей на такси — никому не понятно. Видимо у любителей выпить и сесть за руль своя логика. И, самое страшное, что порою такое пренебрежение законом и инстинктом самосохранения приводит к трагедиям.

В момент подготовки этой статьи к печати беда случилась на трассе М-7 у Цивильска. Смертельное ДТП произошло рядом с поселком Опытный — женщина-водитель скончалась на месте происшествия. Как сообщило республиканское Управление ГИБДД, погибшая, управляя автомобилем ВАЗ-21099, двигалась со стороны Москвы в сторону Казани. Со слов очевидцев, она неожиданно выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовой «Газелью» (ее водитель получил травмы). Также в ВАЗ-21099 пострадал пассажир на переднем сиденье.

В погибшей инспекторы узнали одну из женщин, остановленных в ходе рейда «Нетрезвый водитель». Ее в один из минувших выходных дней задержали нетрезвой инспекторы отдела ГИБДД «Урмарский». Машину тогда эвакуировали на штрафстоянку. Финал этой истории получился очень печальным…

Всего за эти дни в Чувашии инспекторы ГИБДД выявили 1359 нарушений ПДД. Зарегистрированы 4 аварии с пострадавшими, ранения в них получили 8 человек.