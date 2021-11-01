Олег Николаев: Концессия — это инвестиции, а не перенаправление денежных потоков

Об этом говорили на сегодняшнем заседании правительства при обсуждении проекта постановления о мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О концессионных соглашениях» на территории Чувашии.

Проектом, представленным зам. министра экономического развития и имущественных отношений Екатериной Кузьминой, предложено утвердить перечень уполномоченных органов по разработке концессионных соглашений и порядок взаимодействия этих органов.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава республики: «Концессионные соглашения должны соответствовать своим положенным целям и задачам, предполагающим, прежде всего, реальные инвестиции. Именно они должны быть направлены на полную модернизацию систем жизнеобеспечения, а за счет полученной экономии, других мер концессионер возмещает свои затраты. Однако некоторые соглашения таковыми по содержанию не являются, представляя собой заурядное перенаправление денежных потоков с муниципального уровня по линии частного участника концессионного процесса… Поручаю провести работу в части контроля за надлежащим исполнением концессионных проектов».

На заседании принят проект поправок в Закон «О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике». Как пояснил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов, уточнения некоторых положений республиканского законодательства связаны с изменениями в федеральном законе в данной сфере. В Градостроительный кодекс России внесены поправки в части осуществления регионального государственного стройнадзора. Положение о нем отнесено к полномочиям региональных органов власти — они закрепляются за Кабинетом министров Чувашии. Кроме этого, законопроект предусматривает внесение изменений юридико-технического и редакционного характера.

Согласно утвержденным изменениям в действующее постановление о предоставлении средств из республиканского бюджета на содействие занятости населения расширяется перечень граждан, которым предоставляется госуслуга по трудоустройству. А также уточняются условия социальных выплат в части конкретизации периода выплаты пособия по безработице и стипендий для отдельных категорий безработных граждан. Предусматривается также содействие предпринимательской инициативе безработных посредством оказания единовременной финансовой помощи при постановке на учет физического лица в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

Изменения претерпевают правила организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в республике. Предложенным министром транспорта и дорожного хозяйства Владимиром Осиповым проектом постановления предлагается изложить в новой редакции процедуру определения перевозчиков, которым свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту выдаются без проведения открытого конкурса. Это нововведение поможет не допустить срывов перевозок пассажиров по маршруту в связи с отсутствием постоянного перевозчика. Предложено уменьшить количество представляемых перевозчиком документов, утвердить форму уведомления о готовности перевозчика к принятию на себя обязательств по обслуживанию межмуниципального маршрута. Предусматривается также электронная регистрация даты и времени подачи уведомлений.

Екатерина Кузьмина представила также проект изменений в программу «Экономическое развитие Чувашской Республики на 2021-2024 годы». Они связаны с уточнениями текущего бюджета и параметрами проекта бюджета на 2022 год и на последующий плановый период, позволяющими увеличить финансирование данной программы по ряду направлений. Общий объем финансирования программы с учетом вносимых изменений составит 44,3 млрд рублей, или на 6,3% больше ранее утвержденного. В частности, дополнительные ассигнования запланированы для подпрограмм повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, развития потребительского рынка, совершенствования системы государственного стратегического управления.

Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков внес проект поправок в госпрограмму «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики». Они вызваны также уточнениями в республиканский бюджет на 2021 год и в рамках приведения в соответствие с проектом бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Вносятся изменения в правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта. Они учитывают мероприятия, связанные с преобразованием муниципальных районов в муниципальные округа, привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов, передачей функций государственных учреждений по ведению бюджетного и бухгалтерского учета Республиканскому центру бухгалтерского учета и отраслевым централизованным бухгалтериям. Кроме этого, уточняются отдельные целевые показатели программы в целом и подпрограмм.

На заседании приняты поправки в Закон «О создании должностей мировых судей и судебных участков в Чувашской Республике», утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета за минувшие девять месяцев.