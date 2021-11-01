В Канашском районе отремонтировали дорогу, поврежденную при строительстве М-12

На днях завершен текущий ремонт автомобильной дороги «Цивильск — Ульяновск» — Тобурданово — Яманово — граница Канашского района протяженностью 7,1 км. Напомним, местную дорогу задействовали при строительстве скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». Ремонтные работы на автомобильной дороге велись с 15 сентября по 6 ноября текущего года силами ООО «Волгадорстрой».
Опубликовано: 10 ноября 2021 г.
Читайте также:
Хроника катастрофы бомбардировщика ТБ-7 в окрестностях Канаша
Хроника катастрофы бомбардировщика ТБ-7 в окрестностях Канаша
Прокуратура потребовала от администрации Канаша ликвидировать несанкционированные свалки
Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
Теплотрассы нуждаются в защите
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
На вокзале в Канаше читали фронтовые письма
Олег Николаев обсудил с депутатами изменения в республиканском бюджете