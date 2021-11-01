Направится ли поезд в Сергач?

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Жителей Чувашии, и в особенности шумерлинцев, приглашают принять участие в опросе, нужен ли им новый маршрут пригородного поезда «Сергач — Шумерля — Канаш», который планируется открыть в скором будущем. Организовать такое направление намерено АО «Содружество» — официальный перевозчик в пригородном железнодорожном сообщении на полигоне девяти регионов в Приволжском и Уральском федеральных округах. Оставить свое мнение можно на страницах шумерлинской администрации в Instagram и ВКонтакте.
В комментариях желательно также указать удобное время прибытия и отправления электропоездов. Судя по первым откликам, граждане поддерживают предложение.

Опубликовано: 10 ноября 2021 г.


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