В Ядрине открылся третий в Чувашии «IT-куб»

Как рассказали в пресс-службе республиканского Минобразования, центр цифрового образования детей заработал на базе Ядринского агротехнического техникума. Воспитанники «IT–куба» будут заниматься по направлениям: «Программирование на Java», «Программирование на Python», «Программирование роботов», «Системное администрирование», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Мобильная разработка». В работе «IT-куба» будут задействованы 24 специалиста, 12 из которых уже прошли курсы повышения квалификации. Как сообщала «СЧ», первый в республике «IT-куб» был открыт в 2019 году в Канаше. А спустя год он появился и в Вурнарах.