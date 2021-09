Олег Кортунов: Городу всегда нужны новые идеи и инновационные решения

В Чебоксарах проходит международный форум Blockchain 2021. Участие в его работе принял глава города Чебоксары Олег Кортунов.

«Мероприятие такого масштаба в сфере IT и Blockchain индустрии проводится впервые в Чувашской Республике, — отметил он. — И очень приятно, что конференция о блокчейне, инвестициях и регулировании рынка криптовалют организована именно в Чебоксарах и собрала у нас ведущих экспертов этих индустрий. Мне эта тема также близка. Ведь я заинтересован в развитии своего региона и совместно с коллегами работаю над тем, чтобы получить больше возможностей и перспектив для его жителей. Да, у нас много предприятий, разрабатывающих отличные продукты в IT- сфере, которые востребованы во всем мире. Но, тем не менее, нам всегда нужны новые идеи и мы всегда за новые проекты, способные предложить практичные инновационные решения для разных сфер жизни наших горожан. Поэтому проведение этого форума, я считаю, хорошим шагом на пути развития IT сферы в нашем городе».

« Пожелал участникам форума приятного общения, получения новых полезных знаний и интересных знакомств, написал Олег Кортунов на своей странице в Инстаграмм. — И самое важное — развития, ведь за развитием – будущее».