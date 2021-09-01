Эстафета состоится при любой погоде!

Но только с сертификатом о прививке на руках или отрицательным ПЦР-тестом

В стенах редакции «Советской Чувашии» состоялась пресс-конференция, посвященная одному из самых массовых спортивных мероприятий республики — 83-й легкоатлетической эстафете газеты «Советская Чувашия», которая пройдет в субботу, 4 сентября, на стадионе «Олимпийский». Во время встречи с журналистами организаторы рассказали о важных особенностях проведения соревнований в нынешнем году.

Проходит время, а эстафета «СЧ» не теряет популярности, какие бы обстоятельства ни сопровождали проведение соревнований. Не раз небесная канцелярия преподносила организаторам «подарок» в виде дождливой погоды, но участники преодолевали эти трудности. В прошлом году пандемия коронавируса серьезно повлияла на проведение Фестиваля спорта прессы, но эстафета тем не менее прошла с успехом, став первым массовым мероприятием после частичного снятия ограничений. Сегодня коронавирус еще не отступил полностью, но вакцины уже доступны для людей.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,

министр спорта Чувашии «Эстафета газеты «Советская Чувашия» пользуется большой популярностью у жителей республики — это большой шаг в пропаганде здорового образа жизни. Очень радостно, что эта эстафета стала спортивным брендом нашей республики».

«Одной из тем, которой посвящена эстафета в этом году, стала борьба с коронавирусом», — обратил внимание министр спорта Чувашии Василий Петров. В связи с этим для участия в забегах участники обязаны представить организаторам сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, а для непривитых граждан на территории «Олимпийского» будет работать мобильный пункт, в котором любой желающий при наличии документов сможет сделать прививку. После прохождения вакцинации людям вручат красивый значок «Привит — защищен!» с логотипом газеты «Советская Чувашия»!

Кстати, нагрудным знаком для привитых людей фирменная продукция редакции не ограничивается — для обладателей самых быстрых секунд в забегах предусмотрены красочные футболки, посвященные 83-й эстафете «СЧ». Для участия в Фестивале спорта прессы подали заявки более 70 команд — конкуренция в различных группах будет нешуточная! В общей сложности состоится 16 забегов.

По сложившейся с 2016 года традиции редакция «Советской Чувашии» вручает отличившимся на эстафете коллегам специальный «Кубок Саши», учрежденный в память об известном спортивном журналисте, сотруднике газеты Александре Егорове. Будет памятный кубок вручен и на этот раз.

«Каждая эстафета всегда чем-то отличалась. Для нашей редакции это торжество спорта и здорового образа жизни! — подчеркнул главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев. — Мы создали призовой фонд, у нас есть хорошие партнеры и спонсоры. Кубки и медали ждут своих обладателей — приглашаем всех на стадион «Олимпийский» 4 сентября!»

Все представители оргкомитета, присутствовавшие на пресс-конференции, — министр спорта республики Василий Петров, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина и главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев тоже выйдут 4 сентября на беговые дорожки стадиона «Олимпийский».

Для Кристины Майниной нынешняя эстафета «Советской Чувашии» будет первой. «Я спортом занимаюсь, жду эстафету с нетерпением. Очень позитивно настроена, — поделилась своими ожиданиями руководитель Минцифры республики. — У меня нет цели всех перегнать — это мероприятие, которое объединяет людей вокруг спорта. Мы демонстрируем свое отношение к спорту. Еще одна возможность провести время вместе».

А Владимир Васильев призвал коллег-журналистов вести честную борьбу на беговой дорожке и пригласил активнее участвовать в эстафете «СЧ» представителей федеральных органов власти.

Кстати

Сегодня в редакции состоялась выдача нагрудных номеров представителям команд, участвующих в эстафете. Как сообщил главный судья соревнований Алексей Александров, заявки — с обязательными сертификатами о прививках или тестами ПЦР — приняты более чем у тридцати команд. Среди них сборные Союза женщин, службы судебных приставов, МВД, ГТРК «Чувашия»; сразу пять команд уже выставил на эстафету Чебоксарский район. Ну а те, кто не успел получить номера, смогут сделать это утром в субботу на стадионе «Олимпийский». Готовится к старту и команда «СЧ». Встретимся на эстафете!