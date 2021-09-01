В День города юные новочебоксарцы нашли спрятанный клад

«Город — это МЫ!» — под таким девизом прошел 61-й День города Новочебоксарска и, как всегда, с кучей разноплановых интересных мероприятий.

«Сегодня мы отмечаем 61-й день рождения нашего города. Для него это очень юный возраст, так же и мы молоды душой. Хочу пожелать нам всем счастья, здоровья, исполнения всех самых смелых и заветных желаний. Больше улыбайтесь, занимайтесь спортом. С праздником!» — поздравил горожан глава администрации Дмитрий Пулатов.

И праздник действительно получился. На площадке перед Центром развития творчества детей и юношества провели «Зарядку со звездой». Упражнения показывал пятикратный чемпион мира по спортивной аэробике Алексей Германов. На фестивале «Спорт — это МЫ» юные спортсмены показали, на что они способны, а любители активного отдыха участвовали в заезде на самокатах и роликовых коньках.

Народные умельцы традиционно продемонстрировали свое мастерство на выставке «Город мастеров». В этом году на площадке перед ГЭСстроем собрались лозоплетельщики, резчики по дереву и другие мастера. А на Соборной площади прошел фестиваль «Я рисую». Юные горожане рисовали достопримечательности города мелком на асфальте.

В Музее краеведения прошел интересный квест «Легендарные места Новочебоксарска». В нем приняли участие воспитанники городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Найти правильные ответы было непросто, но благодаря знаниям истории родного города дети разгадали все загадки. А под занавес квеста юные искатели нашли спрятанный клад!

Было в этот день и много других праздничных мероприятий. Большая их часть прошла в онлайн-формате.