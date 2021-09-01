В Чувашии собирают шишки для восстановления лесов после пожаров

В Канашском лесничестве специалисты-лесоводы и ребята из Караклинского школьного лесхоза приступили к сбору шишек лиственницы сибирской. Как сообщили в пресс-службе регионального Минприроды, заготовка лесных семян необходима для выращивания саженцев, с помощью которых будут восстанавливать леса после пожаров. Сейчас совместными усилиями рабочих в лесных питомниках республики уже собрано 900 кг шишек, сбор будет продолжаться и дальше. В планах у лесничих в этом году собрать 1300 кг лесных семян.
Опубликовано: 1 сентября 2021 г.
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