Требуются доноры крови с антителами к COVID-19

В России метод применения иммунной плазмы переболевших или привитых доноров используют для лечения больных коронавирусом в тяжелом и среднетяжелом состояниях. Ее переливают больным, чтобы они получили антитела к коронавирусу.

С помощью плазмафереза кровь разделяется на плазму и клеточную фракцию. Эритроциты возвращаются обратно, заготовленная плазма помещается в гемоконтейнер. Процедура длится около 40–50 минут. Средний объем забора плазмы составляет от 300 до 600 миллилитров. Это позволяет помочь двум-трем больным коронавирусом.

В Чувашии биоматериал можно сдать в Республиканской станции переливания крови по адресу г. Чебоксары, ул. Пирогова, д.9.