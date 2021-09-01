Требуются доноры крови с антителами к COVID-19

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В России метод применения иммунной плазмы переболевших или привитых доноров используют для лечения больных коронавирусом в тяжелом и среднетяжелом состояниях. Ее переливают больным, чтобы они получили антитела к коронавирусу.

С помощью плазмафереза кровь разделяется на плазму и клеточную фракцию. Эритроциты возвращаются обратно, заготовленная плазма помещается в гемоконтейнер. Процедура длится около 40–50 минут. Средний объем забора плазмы составляет от 300 до 600 миллилитров. Это позволяет помочь двум-трем больным коронавирусом.

В Чувашии биоматериал можно сдать в Республиканской станции переливания крови по адресу г. Чебоксары, ул. Пирогова, д.9.

Опубликовано: 1 сентября 2021 г.


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