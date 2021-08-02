Чебоксары — в первой четверти по вводу жилья

Чебоксары занимают 24-ю позицию среди ста городов России по объемам ввода жилья в квадратных метрах общей площади на человека. Об этом сообщает агентство РИА Рейтинг.

По данным за первое полугодие, этот показатель в столице Чувашии составил 0,75 кв. метра.

Больше всего жилья, то есть более одного квадратного метра на человека, ввели в 12 городах. В лидерах тут Краснодар — 1,82 кв. метра. На втором месте Калининград, где в пересчете на одного жителя построено 1,37 кв. метра. По объемам введенного жилья в абсолютном выражении в лидерах Москва, где ввели 4,97 миллиона кв. метров жилья, а в Санкт-Петербурге — 3,37 миллиона кв. метров. В ПФО Чебоксары опережают такие города, как Казань, Уфа, Ижевск.