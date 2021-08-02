Десять предприятий Чувашии участвуют в форуме «АРМИЯ-2021»

Масштабная экспозиция самых современных и перспективных образцов военной техники и технологий, а также предприятий, готовых выступить в линейке кооперации в интересах оборонно-промышленного комплекса, развернулась на этой неделе в парке «Патриот» в Московской области, где проходит международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021». Участвуют в нем и ведущие предприятия Чувашии.

Опора экономики

На открытии форума выступил Глава государства. «России есть чем гордиться. И что предложить своим союзникам и партнерам, — отметил Владимир Путин. — Все последние годы мы последовательно реализуем госпрограмму вооружения и долгосрочную программу развития оборонно-промышленного комплекса. Наша армия и флот активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений».

Надежным звеном в решении важных задач обороноспособности страны являются и предприятия Чувашии, считает Глава республики Олег Николаев, который также принял участие в работе форума. Еще в начале недели на своей страничке в Инстаграм руководитель региона опубликовал пост, где он отметил конкурентоспособность представленной на форуме чувашской продукции и перспективность новых разработок.

ЦИФРЫ Почти 30 тыс. образцов военной и гражданской продукции представлено на выставке форума «АРМИЯ-2021» на площади 330 тысяч квадратных метров.

А представляют Чувашию на форуме «АРМИЯ-2021» сразу десять предприятий. На общем стенде свои образцы гражданской продукции, что производится в интересах ОПК, представляют «ВНИИР-Прогресс», «Развитиестрой», «Элкон», «Проектэлектротехника». С самостоятельной экспозицией выступили «Волгостальконструкция», «Лента», завод «Чувашкабель», «Технотрон», «Корпорация Проект-техника», «ВНИИР-Прогресс». Заочно участвует в форуме и Чебоксарский электроаппаратный завод.

Активное участие в выставке наших предприятий, по словам Николаева, показывает, что они уверенно удерживают имеющиеся рынки, а самое главное — имеют перспективные направления своей деятельности. Руководитель региона считает, что все наработки в оборонно-промышленном комплексе надо конвертировать в продукты и технологии для гражданского использования. При этом крупным компаниям следует активнее развивать партнерские отношения с малым и средним бизнесом в части изготовления и продвижения продукции гражданского сегмента.

Кластеры и технопарки

На форуме Глава республики также принял участие в работе круглого стола, на котором обсуждались эффективные инструменты диверсификации предприятий ОПК. Участники рассказывали о своем опыте, тенденциях, перспективах.

В своем выступлении Олег Николаев отметил, что в производственной кооперации с крупными компаниями ОПК сегодня работают более четырех десятков предприятий республики. Совместно с ведущими институтами страны они готовят новые разработки: это железнодорожная и автомобильная электроника, мобильные цифровые подстанции, электротехническое оборудование, используемые в военных целях.

Поскольку экономика Чувашии основана на достаточно большой доле предприятий промышленного и обрабатывающего секторов, по мнению руководителя региона, весьма перспективно объединять предприятия в кластеры и создавать технопарки в области электротехники, машиностроения, химической промышленности. Для их развития могут быть использованы и научные разработки ОПК.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Чувашия производит очень важные элементы и составляющие, чтобы наши самолеты надежно летали, наша техника уверенно ходила, ну и в целом армия была боеспособна и могла решать задачи, которые перед ней ставит Президент России. Предприятия, работающие в сфере ОПК, сегодня являются флагманами в своих отраслях и, конечно же, опорой экономики республики».

К слову, буквально перед заседанием круглого стола чувашская делегация провела свое совещание, и в ходе обсуждений обнаружились кооперационные связи между восемью предприятиями республики, представленными на форуме. Поиском таких возможностей и занимается в республике Центр кластерного развития, который выстраивает их в цепочку и создает инвестиционные ниши.

Взять электротехнический кластер республики. Ведущие предприятия этой отрасли обеспечивают примерно 20% от общего объема продукции, что производится на территории страны. «Наша задача через организацию кластерной работы снизить импортозависимость отрасли и нащупать те ниши, которые будут усиливать это направление», — обозначил Глава Чувашии.

Большие возможности открывает и создание технопарков. В Чувашии предполагается организовать не менее пяти таких зон деятельности с особыми экономическими условиями, которые должны усилить обрабатывающие отрасли республики. Планируется также создать три государственных индустриальных парка, один из них будет создан на территории особой экономической зоны в Новочебоксарске.

«Всю работу по созданию технопарков и индустриальных парков мы планируем провести в течение 2022-2023 годов», — сообщил Олег Николаев. За это время, по его словам, предполагается создать не менее 7 тыс. новых рабочих мест и обеспечить приток капитала. Это не менее 30-35 млрд рублей новых инвестиций, которые будут направлены на развитие новых инвестиционных проектов и должны дать новый импульс развитию экономики Чувашии.