Свыше 400 молодых людей из Чувашии принимают участие в Форуме ПФО «iВолга»

20 августа дан старт Молодежному форуму Приволжского федерального округа «iВолга», который в этом году вновь проходит в онлайн-формате. От Чувашской Республики на официальном сайте Форума зарегистрировано 1 770 участников. Подтвердили свое участие в статусе резидента 422 человек. По количеству зарегистрированных и принявших приглашение на Форум Чувашская Республика заняла 2 место в ПФО.

Участников форума приветствовали полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Уверен, что «iВолга» позволит вам в полной мере проявить себя, придаст мощный импульс для профессионального роста и общественной активности. А те, кто победит и выиграет гранты – получат реальную возможность реализовать свои инициативы. Удачи Вам и успехов!», – поздравил участников с началом Форума Игорь Комаров.

С приветственным словом выступила присоединилась Ксения Разуваева: «Для Росмолодежи федеральные и окружные форумы – это точки роста, которые помогают привлечь молодых и креативных людей к решению самых важных для страны задач. Форум «iВолга» особенный: это и самый большой форум по количеству участников и место, где всегда приоритет отдавался молодежной науке и технике. Это особенно актуально в Год науки и технологий».

В первые день работы Форума резиденты провели зажигательную зарядку с российским футболистом и главным тренером ФК «Нижний Новгород», лучшим бомбардиром в истории российского футбола Александром Кержаковым и тренером по физической подготовке ФК «Нижний Новгород» Дмитрием Поляниным.

А по рецепту основателя музыкальной группы VLNY Дмитрия Артемьева приготовили блины с творогом, печеными яблоками и рыбкой. Сейчас участники Форума находятся на образовательных занятиях по своим направлениям.

В этом году «iВолга» будет проходить с 20 по 24 августа. Зрители и резиденты смогут пройти образовательную программу по 8 направлениям: «Наука и технологии», «Добролайф», «Место жительства», «Мой бизнес», «Лидеры студенчества», «Лидеры изменений», «Государственная молодежная политика» и «Детская iВолга». Смены «Государственная молодежная политика» и «Детская iВолга» реализуются на Форуме впервые.

Резидентами Форума являются молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, имеющие возможность участвовать во всех мероприятиях, а зрители старше 14 лет могут смотреть любой доступный контент. Свое участие в качестве резидентов в этом году подтвердили около 5 тысяч человек из 72 регионов России, из которых более 4 тысяч – представители Приволжского федерального округа.

Участниками «Детской iВолги» станут 550 активистов Российского движения школьников в возрасте 16-17 лет. В смене «Государственная молодежная политика» примут участие 400 человек, среди которых сотрудники органов исполнительной власти, местного самоуправления. По завершению прохождения данной программы участники получат сертификат о повышении квалификации.

Кроме образовательной программы на сайте будет представлено множество дополнительных активностей. Одной из них является выставка научных достижений, где будут размещены видеоматериалы и краткая информация об экспонате. У каждого резидента Форума в период с 20 по 24 августа до 12.00 (мск.) есть возможность отдать один голос за понравившийся экспонат.

В рамках культурной программы участников ждут ежедневные зарядки в прямом эфире с российскими спортсменами и олимпийскими чемпионами. Сразу после зарядки музыканты и государственные деятели покажут свои любимые утренние блюда в рамках шоу «Новый завтрак». Вечером участников ждут развлекательные мероприятия, среди которых «Вечер КВН» с командой «Вятка», финальный окружной этап интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», онлайн-квиз и караоке «Слышишь, Иволга поет?».

Для резидентов в рамках Форума традиционно пройдут грантовые конкурсы: Конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе; Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи; Конкурс на личностное развитие, предполагающий выделение грантов на освоение дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки).

Ключевыми мероприятиями Форума станут панельная дискуссия с молодежью округа с участием полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, где участники Форума смогут задать вопросы спикерам, а также Совет ректоров вузов ПФО.

Справочно:

В 2020 году Молодежный форум ПФО «iВолга» уже проходил в дистанционном формате. Тогда его посетили 69 329 человек из 82 субъектов РФ, из них 3 607 человек стали резидентами Форума, а 65 722 – зрителями, в том числе в социальных сетях. За период проведения Форума 2020 года количество просмотров образовательной программы составило 739 381 раз через платформу и официальную группу «ВКонтакте».

Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Организатором Форума является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

По материалам пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в ПФО