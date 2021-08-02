Здесь будет Чебоксарский порт. 6 мая 1979 года

Когда в сентябре 1975 года газета «Советская Чувашия» вскользь упомянула о каком-то непонятном начале строительства инженерной защиты города — никто толком ничего и не понял. А еще через месяц газета рассказывала уже о совершенно фантастическом: «Через несколько лет большая вода войдет в город», мало того «улица Кадыкова исчезнет еще до прихода сюда волжской воды. В этих местах намечено начать строительство речного порта, точнее — его причальной 800-метровой стенки».

Для спокойного 1975 года это было, что-то непонятное! Но всего через пять с небольшим лет, в начале 1981 года газета напишет: «Большая волжская вода вошла в город, покрыв пространство восточнее бывшей Союзной улицы, где совсем недавно лежали старинные городские кварталы — так называемая Винокурня». И это уже была реальность. Но до того (и это видели все горожане) в 1976 году был подготовлен фундамент причальной стенки, в 1977 году началось ее возведение, к лету 1978 года «длинное сооружение из бетона, которое озадачивает сегодня своим видом любознательных горожан» было готово, а в мае 1979 года будущий порт выглядел именно так.

Газета тогда писала: «Из зоны будущего залива уже переселено 9,5 тысячи человек, только в этом году полторы тысячи чебоксарцев получили новые квартиры. Осталось переселить около 500 человек. До конца года эта работа будет в основном завершена». А улиц в районе будущего порта оставалось всего четыре: Кадыкова, Карла Либкнехта, Луговая и Октябрьская. Улица Кадыкова начиналась от Красной площади, затем поворачивала в сторону Волги и шла параллельно причальной стенке. Всего два дома оставались ней: дом № 7 (с мезонином) в котором пока еще работает Розничное торговое объединение «Продтовары» (бывший Горпищеторг), и дом № 19 (двухэтажный, слева) — до 1933 года в нем размещался Горсовет, затем станция скорой помощи, женская консультация и школьная амбулатория, а после того, как эти организации перебрались в новые помещения, дом отдали под квартиры.

В центре фотографии видно несколько деревянных домов — они стоят на улице Карла Либкнехта. У правого края виден двухэтажный дом, стоящий в начале улицы Луговой. Эти две улицы начинались от улицы Октябрьской и шли в сторону Волги. От Октябрьской тоже мало чего осталось, а раньше она называлась улицей Грасиса-второй, но это было давно, и сейчас бывшая улица Грасиса упирается в «длинное сооружение из бетона». Вот на этих улицах (это для картинки — а на самом деле еще оставались дома по улицам Свердлова, Заводской, Чернышевского, Герцена, Овражного переулка, Трубного оврага…) и проживали неохваченные переселением 500 человек.

Кстати, о последних переселенцах наша газета сообщила в сентябре 1980 года: «Вручен ордер последней семье, подлежащей переселению из зоны затопления города. Это А.В. Васильева с сыном. Они жили на Луговой улице, там, где будет рукотворное Чебоксарское море». Имена Ивана Кадыкова и Карла Либкнехта сегодня носят улицы в ново-южном районе и поселке Альгешево, а вот улиц Октябрьской и Луговой на карте города не стало.

Но старожилы помнят каток «Спартак» — от Красной площади вверх по Союзной, у чулочной фабрики (затем ПТУ № 8) поворот на Октябрьскую, по пешеходному мостику через Кайбулку, поворот на Луговую, и еще метров сто до входа… Вон в правом углу большая груда песка, а впереди него не меньшего размера лужа — здесь мы и катались зимой.

Весь этот пейзаж был снят с колокольни Крестовоздвиженской церкви. «Большая волжская вода» вошла в город в декабре 1980 года, когда ни домов, ни колокольни уже не было. В весеннее половодье 1981 года дно расчистили и углубили, и уже летом здесь стояли пассажирские и прочие дебаркадеры.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова