Переболевшие COVID-19 проходят углубленное обследование здоровья

С 1 июля 2021 года по поручению Правительства Российской Федерации в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации стартовала кампания по проведению углубленной диспансеризации для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Часто болезнь не проходит бесследно. У пациентов, перенесших инфекционное заболевание, после острой фазы могут сохраняться симптомы, даже когда ПЦР-тесты уже отрицательные. Медики называют это состояние «лонг-ковид» (Long-COVID — «длительный ковид»). Если же симптоматика сохраняется дольше трех месяцев, можно говорить о так называемом постковидном синдроме.

Углубленное профилактическое мероприятие проводится по специальной программе, которая направлена на выявление изменений в организме человека, возникших в связи с заболеванием, и поможет предотвратить осложнения, которые могла вызвать инфекция. Пройти углубленные обследования смогут все переболевшие граждане от 18 лет и старше с подтвержденным лечащим врачом диагнозом COVID-19, но не ранее двух месяцев после выздоровления.

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 июля 2021 года № 698н определена очередность прохождения углубленной диспансеризации:

в первую очередь ее проходят граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию COVID-19, при наличии двух и более хронических неинфекционных заболеваний;

ее проходят граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию COVID-19, при наличии двух и более хронических неинфекционных заболеваний; во вторую — граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию COVID-19, с не более чем одним хроническим заболеванием.

Граждане, в отношении которых сведения о перенесенном заболевании отсутствуют, т.е. которые подозревают, что болели COVID-19, но к врачу не обращались и лечились дома самостоятельно, могут пройти углубленную диспансеризацию после оформления письменного заявления на имя главного врача медицинской организации, к которой они прикреплены.

По-прежнему проводятся диспансеризация и профилактические медицинские осмотры для определенных групп населения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 27 апреля 2021 года № 404н. Напомним, что диспансеризацию проходят лица с 18 до 39 лет, чей возраст делится на 3 без остатка, — 1 раз в 3 года, а с 39 лет — ежегодно.

На данный момент медицинскими организациями Чувашии сформированы списки граждан, подлежащих углубленной диспансеризации в первоочередном порядке. Данная информация передана страховым медицинским организациям (далее — страховым компаниям) для проведения информирования граждан. Страховые компании оповещают граждан, подлежащих углубленной диспансеризации, в соответствии с графиком, определенным медицинскими организациями. Информирование граждан осуществляется через рассылку личных приглашений — посредством SMS-сообщений, телефонной связи и при обращении в офисы страховых компаний. Также жители республики могут получить сообщение в личном кабинете портала «Госуслуги» (для граждан с подтвержденной учетной записью).

Диспансеризация проводится только по предварительной записи в соответствии с расписанием медицинской организации по проведению профмероприятий. Записаться можно будет в личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале «Госуслуги» и непосредственно в поликлинике через регистратуру или участкового врача-терапевта. Углубленную диспансеризацию можно будет пройти в 29 медицинских организациях Чувашии.

ВАЖНО Диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр можно пройти только в той поликлинике, к которой вы прикреплены. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС. Профмероприятие проводится бесплатно.

Напоминаем, что в ходе профилактических мероприятий особое внимание будет уделяться пациентам, имеющим хронические заболевания, одно из которых — сердечно-сосудистой системы, а также переболевшим коронавирусной инфекцией. Для таких граждан список исследований в рамках 1 и 2-го этапов диспансеризации и профилактических медицинских осмотров значительно расширен.

Если ранее профилактические мероприятия были, прежде всего, направлены на раннее выявление хронических и онкологических заболеваний, то углубленная программа рассчитана на выявление постковидного синдрома и других последствий COVID-19. Мероприятия 1-го этапа проводятся в зависимости от возраста пациента, показателей состояния здоровья, а также от тяжести перенесенного заболевания. Объем исследований 2-го этапа зависит от результатов 1-го.

Так, 1-й этап профилактического медосмотра и диспансеризации будет дополнен:

измерением насыщения крови кислородом (сатурация), которое позволяет выявить отклонения в деятельности дыхательной системы;

тестом 6-минутной ходьбы, который проводится по показаниям и направлен на исследование сердечно-сосудистой системы (при исходной сатурации кислорода крови 95% и больше в сочетании с наличием у пациента жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность);

проведением спирометрии или спирографии;

общим (клиническим) анализом крови развернутым;

биохимическим анализом крови (с определением уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), С-реактивного белка, активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови, активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови, активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови, исследованием уровня креатинина в крови);

определением концентрации Д-димера в крови (у граждан, болевших COVID-19 средней степени тяжести и выше);

рентгенографией органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года).

Если на 1-м этапе выявляются отклонения в показателях здоровья и определяются риски и признаки развития хронических заболеваний, врач-терапевт направляет пациента на дополнительные исследования в рамках 2-го этапа:

проведение эхокардиографии (в случае, если показатель сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам теста с 6-минутной ходьбой);

проведение компьютерной томографии (в случае, если показатель сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам теста с 6-минутной ходьбой);

дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови).

По результатам углубленной диспансеризации, в случае выявления хронических неинфекционных заболеваний, вас поставят на диспансерное наблюдение. При наличии показаний назначат соответствующее лечение и медицинскую реабилитацию.

Может возникнуть вопрос: могу ли я пройти углубленную диспансеризацию, если уже проходил диспансеризацию/профилактический медицинский осмотр в этом году? Отвечаем: да, можете. Углубленная диспансеризация является самостоятельным мероприятием и не связана с проведением диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. О необходимости прохождения углубленной диспансеризации вас информирует страховая компания.

ВНИМАНИЕ! Работающие граждане в возрасте старше 40 лет имеют право на один выходной день ежегодно для прохождения диспансеризации, а в возрасте с 18 до 39 лет могут взять выходной для проверки своего здоровья 1 раз в 3 года.

Диспансеризация должна стать толчком к здоровьесберегающему поведению, для лечения хронических заболеваний и профилактики осложнений. Сама по себе просто диспансеризация без дальнейших действий будет фиксацией сегодняшнего состояния здоровья. Она делается для того, чтобы последующие шаги человека обеспечили ему дополнительные годы жизни.

Позаботьтесь о своем здоровье — пройдите диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр!

Ульяна Пчелкина, главный специалист отдела организации ОМС ТФОМС Чувашской Республики Фото БУ «Городская клиническая больница № 1»