ПФР обзванивает и рассылает СМС родителям, не обратившимся за выплатой на детей

В Чувашии родителям более 170 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет уже перечислено по 10 тысяч рублей на подготовку к школе. Напомним, эти единовременные выплаты должны были начаться с 16 августа. Но по поручению Президента России Владимира Путина органы ПФР приступили к перечислению средств досрочно, со 2 августа. Времени на получение школьных выплат еще достаточно — заявление можно подать до 1 ноября этого года. Но деньги все-таки целевые и потратить их лучше в августе. «Учитывая высокую социальную значимость выплаты для подготовки детей к школе, республиканские органы ПФР приступили к персонифицированной разъяснительной работе, — сообщил на еженедельном совещании у Главы Чувашии заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике Валерий Николаев. — В адрес правомочных лиц, не обратившихся за выплатой, направляются СМС, совершаются телефонные звонки. Главная цель — максимально охватить детей единовременной выплатой в этом месяце».