Анжелика Сидорова: «Совсем чуть-чуть не хватило до золота…»

Подопечная Светланы Абрамовой заняла второе место в секторе прыжков с шестом на Олимпийских играх, завоевав первую личную олимпийскую медаль и первую награду для российской легкой атлетики в Токио!

Борьба за медали обещала быть серьезной — ведь среди участниц было несколько победителей и призеров прошлых чемпионатов мира и Олимпийских игр. Среди фаворитов числилась и Анжелика Сидорова, но этот статус еще нужно было подтвердить.

Соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде проходят без зрителей, но у экранов телевизоров и компьютеров за Анжелику болела вся Россия и Чувашия (именно нашу республику, напомним, спортсменка представляет параллельным зачетом на российских стартах). Радостными криками люди встречали каждый удачный прыжок Анжелики — по ходу соревнований ей вплоть до высоты 4,90 метра удавалось удерживать лидерство. Ахали, когда в борьбу за «золото» вмешалась лидер мирового сезона Кэти Нэйджот из США: Анжелика не взяла высоту 4,90, а американке со второй попытки удалось преодолеть этот рубеж… И вот самый напряженный момент: чтобы сохранить шанс на победу, единственную оставшуюся попытку Сидорова перенесла на высоту 4,95 метра. Во время прыжка ее поддерживали все — даже главная соперница, но, увы, 4,95 нашей спортсменке не покорились… Уже после завершения соревнований Анжелика нашла в себе силы улыбнуться и тепло поприветствовать легкоатлетку из США, ставшую олимпийской чемпионкой.

«У меня столько смешанных эмоций… С одной стороны, хочется радоваться, потому что это олимпийская медаль — рада, что уеду из Японии с наградой, — рассказала Сидорова журналистам. — С другой, хочется плакать, потому что совсем чуть-чуть не хватило до золота…».

Между тем

Несмотря на плотный рабочий график, следил за выступлениями Анжелики и Глава Чувашии Олег Николаев. Сразу после завершения соревнований он порадовался ее медали на своей странице в Инстаграме, а затем направил спортсменке приветственную телеграмму. «От имени жителей Чувашской Республики и от себя лично сердечно поздравляю Вас с олимпийским «серебром» на Играх в Токио! — говорится в ней. — Прекрасная подготовка, высочайшее техническое мастерство, трудолюбие и воля позволили Вам с честью справиться с поставленными задачами в тяжелейшем финальном поединке. Серебряная медаль, завоеванная Вами в честной и напряженной борьбе, является первой медалью в легкой атлетике за без малого десять лет. Она стала настоящим подарком для миллионов российских болельщиков, поводом для большой гордости всех жителей Чувашской Республики»…