В России заработала интерактивная карта COVID-ограничений

АНО «Диалог» совместно с АНО «Национальные приоритеты» запустили карту ситуационных ограничений в регионах в связи с COVID-19 на сайте стопкоронавирус.рф. Карта отражает актуальную информацию о количестве случаев заболевания COVID-19 и временных ограничительных мерах, призванных улучшить эпидемиологическую обстановку в регионах. За еженедельное обновление информации отвечают Центры управления регионами.

«В первую волну COVID-19 мы совместно со стопкоронавирус.рф запустили интерактивную карту, которая в режиме реального времени отражала этапы снятия ограничений для выхода российских регионов из режима всеобщей самоизоляции. Количество просмотров страницы достигало 56 млн в месяц. Сейчас понятно, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни, эпидемиологическая обстановка в стране усложняется, регионы вновь стали вводить ограничения. Поэтому мы предложили возобновить работу интерактивной карты со всей актуальной информацией о вводимых в регионах ограничениях. Инициативу поддержала заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Карта запущена, у граждан снова есть доступ к актуальной информации о действующих в каждом регионе мерах по борьбе с коронавирусом», – отметил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

«Мы ведем проект стопкоронавирус.рф с самого начала пандемии и считаем главной задачей распространение проверенной информации о ситуации для россиян, будь то статистика заболеваемости, советы врачей или информация об ограничениях в регионах», — сказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Интерактивная карта обновляется еженедельно. Помимо данных об ограничениях в каждом конкретном субъекте при клике на регион можно получить данные официальной статистики о выявленных случаях заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса.

«На карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта, и другие региональные нормы. Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях, которую еженедельно собирают и актуализируют Центры управления регионами», – сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Узнать о введенных ограничительных мерах в своем регионе можно в разделе «Подробные данные» на портале стопкоронавирус.рф.

Отметим, что вопросы, связанные с коронавирусом, ЦУР Чувашии фиксирует ежедневно. Из 982 обращений, поступивших за прошлую неделю, темы COVID-19 касалось почти 50%.