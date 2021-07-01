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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ
Глава Чувашии

«Российские железные дороги сегодня являются основным связующим звеном экономики страны, содействуют решению важнейших хозяйственных и социальных задач. Сложно переоценить роль отрасли и в развитии Чувашской Республики, которая в силу своего географического положения связывает пассажирские и грузовые потоки между Европой и Азией. На сотни миллионов тонн и рублей наши чувашские производители — «ТехПромМаш», «НПП «ДИНАМИКА», «Алатырский механический завод» и другие — поставляют свою продукцию для нужд железнодорожной отрасли. И эта динамика имеет явно восходящий тренд. Уважаемые железнодорожники! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодарю за верность профессии, самоотверженный труд, благодаря которому жители могут комфортно передвигаться по стальным магистралям нашей страны, а экономика республики расти и процветать!»

(Из поздравления с Днем железнодорожника)

Опубликовано: 29 июля 2021 г.


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