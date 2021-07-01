На трассе нужна трезвая голова: хроника ДТП

26 июля на автодороге «Калинино — Батырево — Яльчики» в Вурнарском районе произошло ДТП с участием автомобилей «Тойота» и «Лада Калина». Как сообщили в УГИБДД по Чувашии, виновник аварии 51-летний водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения. Медицинская помощь потребовалась 59-летнему водителю отечественной легковушки. Он получил черепно-мозговую травму.

Другая авария случилась в это же время на автодороге Большой Сундырь — Ильинка в Моргаушском районе. 59-летний владелец «Лада Ларгус» нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу водителю «Нивы». К медикам пришлось обратиться виновнику аварии и его пассажирке, у них были диагностированы ушибы и раны. По итогам освидетельствования лихач на «Ларгусе» оказался нетрезвым.

В этот же день трагедией завершился выезд на встречку на автодороге «Вятка» между Кугесями и Новочебоксарском, где столкнулись автомобиль «Лада Калина» и грузовик «КамАЗ». По предварительной версии, водитель отечественной легковушки начал обгон, несмотря на запрещающие знаки и задел попутный автомобиль «Тойота Ленд Крузер», после чего «Калину» отбросило на отбойник, а затем под колеса встречного грузовика. Удар оказался настолько сильным, что легковушку сплющило, как консервную банку. Как сообщили в УГИБДД по Чувашии, 61-летний водитель «Калины» погиб на месте до приезда кареты скорой помощи. Был ли мужчина пьян, выяснится позже, остальные участники аварии были освидетельствованы и оказались трезвыми.