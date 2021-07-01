Инспекторы ДПС помогли жителю Казани заправить автомобиль и зарядить аккумулятор

Если бы не экипаж отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы, водитель надолго застрял бы на дороге…

У автовладельца, следовавшего из Казани, неожиданно закончился бензин. В четыре утра никто из проезжавших мимо машин не рискнул остановиться и предложить помощь. За два часа водитель совсем уже отчаялся, когда возле него затормозил патрульный автомобиль спецбата ДПС. Инспекторы Артем Петров и Александр Егоров подбросили мужчину до заправки, но отечественный автомобиль и после этого не пожелал заводиться. Пришлось подзаряжать аккумулятор легковушки от патрульного авто при помощи проводов. От души поблагодарив стражей дорог, ездок тронулся в путь.

Подобные ситуации возникают на трассе нередко, и в поздний час или непогоду дежурные экипажи ГИБДД становятся для попавших в беду автолюбителей настоящим спасением…