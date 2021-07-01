Инспекторы ДПС помогли жителю Казани заправить автомобиль и зарядить аккумулятор

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
ГАИ всегда на связи с автовладельцами — во всех смыслах... Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Если бы не экипаж отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы, водитель надолго застрял бы на дороге…
У автовладельца, следовавшего из Казани, неожиданно закончился бензин. В четыре утра никто из проезжавших мимо машин не рискнул остановиться и предложить помощь. За два часа водитель совсем уже отчаялся, когда возле него затормозил патрульный автомобиль спецбата ДПС. Инспекторы Артем Петров и Александр Егоров подбросили мужчину до заправки, но отечественный автомобиль и после этого не пожелал заводиться. Пришлось подзаряжать аккумулятор легковушки от патрульного авто при помощи проводов. От души поблагодарив стражей дорог, ездок тронулся в путь.
Подобные ситуации возникают на трассе нередко, и в поздний час или непогоду дежурные экипажи ГИБДД становятся для попавших в беду автолюбителей настоящим спасением…

Опубликовано: 29 июля 2021 г.


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