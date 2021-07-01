Как по золоту пишут иконы?..

В художественном музее работает уникальная выставка, посвященная церковному искусству современной Чувашии

Для многих понятие «церковное искусство» ассоциируется с трудами безымянных иконописцев былых веков: «Троицей» Рублева, рукописными книгами и старинной храмовой архитектурой. И действительно, на протяжении почти всего XX века оно не то чтобы вовсе не существовало, но скорее чуть теплилось, затаившись, и вновь стало активно развиваться лишь во второй половине 90-х с возрождением российского православия.

Можно сказать, что сегодня церковное искусство переживает свой расцвет: строятся храмы, и их нужно украшать, а значит, живут фреска и мозаика, витраж, резьба по камню и дереву, ковка и ювелирное искусство — и, конечно же, иконопись. Если учесть, что иконы нужны не только для церкви — многие верующие и дома хотели бы иметь рукотворные образы, созданные по всем канонам, а не отпечатанные в типографии картинки, то понятно, что это искусство сегодня очень востребовано.

Идейный вдохновитель и организатор выставки Иван Александров, выпускник мастерской церковно-исторической живописи Академии художеств имени Репина рассказывает, что все начиналось с желания нового состава правления Союза художников Чувашии отдельно показать работы членов секции монументального и церковного искусства. Однако идея была поддержана главой Чувашской митрополии, и событие приобрело куда более широкий масштаб. Теперь в выставке принимают участие более 40 авторов из Москвы, Чебоксар, Новочебоксарска, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Алатыря, Цивильска, Канаша и поселка Ишлеи.

Одна из старейших иконописных мастерских в республике — при Свято-Троицком мужском монастыре города Алатырь. В 1999 году по приглашению наместника монастыря отца Иеронима (Шурыгина) в Чувашию из Псково-Печерского монастыря на год приехал ученик знаменитого иконописца отца Зинона (Теодора) отец Алипий (Оборотов). С ним приехали и ученики — Анна Кудрявцева и Сергей Сопот. Весь год они писали для монастыря иконы и давали насельникам уроки. Сергей Сопот (ныне инок Сергий) остался насовсем и сейчас является главным иконописцем мастерской. Сегодня здесь есть не только специалисты по иконописи, но и резчики по камню, а также освоено производство смальты для мозаики — совсем недавно это трудно было даже представить.

Один из кураторов выставки, Галина Вернер, рассказывает, что ее участники, мозаичисты из Чувашии (после Чебоксарского художественного училища они окончили иконописную школу при Московской духовной академии), востребованы за пределами республики — они оформляют Благовещенский собор Свято-Троицкого Дивеевского монастыря.

Организация подобного проекта сопряжена с немалыми трудностями: большинство работ, которые выполняют художники, делаются на заказ и направляются прямо в храм. Многие предметы (и это, как правило, лучшие образцы) напрямую задействованы в богослужениях, а храмовую роспись и мозаику сложно полномасштабно представить в музейной экспозиции. Однако, осознавая важность события, представители духовенства пошли музейщикам навстречу и отдали предметы на выставку. В экспозиции можно увидеть, например, некоторые предметы, предназначенные для строящегося рядом с музеем собора Сергия Радонежского. Двухметровую икону Преподобного Сергия матушка Елена Соколова начала писать еще при закладке фундамента будущего храма.

Как утверждает Иван Александров, эта встреча не только позволит иконописцам увидеть друг друга, понять с кем можно сотрудничать (их работа часто связана с взаимодействием — кто-то готовит доски, кто-то кладет золото, есть разные направления, и важно знать, кто на чем специализируется), но и будет полезна для представителей церкви. Они смогут лучше познакомиться с художниками, к которым можно обращаться для украшения храмов, увидеть, кто в какой стилистике работает, и понять, какие в республике есть для этого возможности.

А они, надо сказать, немалые. Кроме уже отмеченных иконописи, резьбы и мозаики, представлена скульптура: чтобы обозначить традицию, из собрания ЧГХМ во второй раз за последние 30 лет вынесена полутораметровая деревянная скульптура 18 века Параскевы Пятницы, с которой соседствуют работы современных скульпторов — Сергея Кадикина, Олега Ксенофонтова, Константина Ефимова, Владислава Зотикова. С утонченностью иконного письма контрастируют кованые изделия братьев Игоря и Николая Леонтьевых (вериги, посох и крест, полная реконструкция предметов, принадлежавших святому Афанасию Афонскому).

Большое значение имеет и реставрация, ведь старинные иконы, находящиеся в храмах, тоже нуждаются в заботе и «лечении». В этой области работа художников не прекращалась и в советский период (вспомним талантливые руки Анатолия Данилова, Юрия Бубнова). С 2000-х годов этим занимаются Елена Ефремова и Ксения Екимова. На выставке экспонируется одна из их последних реставрационных работ — значительный по размерам образ конца 19 века «Неопалимая Купина». Интересны также современные подновления и реставрации расшитых вышивкой икон из частных коллекций — они демонстрируют новый взгляд на древние образцы и отражают бытование образов такого типа в современных условиях.

Как утверждают специалисты, своей сложившейся иконописной школы в Чувашии еще нет. Для того, чтобы сформировалась традиция, должно пройти время, однако 30 лет пути — важный этап, когда церковное искусство уже заявило о себе, когда уже есть, что анализировать и о чем размышлять.