В Чувашии стартует сельскохозяйственная микроперепись

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

C 1 по 30 августа 2021 года в нашей республике пройдет сельскохозяйственная микроперепись. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.
Как отмечает заместитель министра сельского хозяйства Инна Волкова, целью микропереписи является мониторинг структурных изменений в агропромышленном комплексе. Новые данные станут основой прогноза развития отрасли и принятия правительством мер для повышения ее эффективности. Объектами переписи станут сельскохозяйственные организации, фермерские и хозяйства граждан, которые являются собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеют сельскохозяйственных животных.
Для проведения переписи подобран и обучен персонал в 574 человека. Чувашстатом закуплены и до 29 июля будут доставлены в районы средства индивидуальной защиты. А чтобы население не принимало переписчиков за злоумышленников, персонал обеспечен специальной экипировкой — зелеными бейсболками и жилетами с символикой «СХМП-2021». Кроме того, «переписчики» будут обеспечены удостоверениями.

Опубликовано: 29 июля 2021 г.


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