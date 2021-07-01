В Янтиковском районе реконструируют стадион

Спортивная инфраструктура в Янтиковском районе развивается быстрыми темпами. На территории муниципальной детско-юношеской спортшколы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» была построена спортивная площадка для подготовки и сдачи нормативов комплекса ГТО. Также на выделенные из республиканского бюджета средства в спортивном учреждении произвели ремонт спортивного зала и раздевалок с душевыми. При этом остается проблема со стадионом, который давно не реконструировался…

Теперь в планах руководства района и спортшколы построить на месте старого спортивного сооружения современный стадион с полноразмерным футбольным полем с искусственным газоном, синтетическими беговыми дорожками и трибунами для зрителей.

«Развитие инфраструктуры, кадровая политика, подготовка спортивного резерва, спортивные мероприятия — все это единая система, к которой нужно подходить комплексно, — подчеркнул министр спорта Василий Петров. — Со своей стороны мы готовы помогать тем районам и тем видам спорта, которые сегодня работают на результат».