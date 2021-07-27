Торговый ряд на Красной площади. Чебоксары, 3 мая 1979 года

Вдали на снимке виднеется причальная стенка будущего Чебоксарского порта — работы по изменению городского ландшафта идут уже три с лишним года. Но они еще не коснулись торгового ряда на Красной площади. Пять старинных купеческих домов, один нэпманский и еще один, построенный во второй пятилетке — визитная карточка старого города.

Но пришел и их черед. И случилось это в начале мая 1979 года. Видите на фотографии самоходный кран с клинообразной железкой на стреле? И рядом с ним бульдозер? Вот именно их стараниями за три месяца были разрушены все дома в торговом ряду. Первым под удар попал (на фото это видно) овощной магазин. Кстати, имена купцов, владельцев домов, большинство горожан узнало после выхода в 1992 году книги Александра Ивановича Терентьева «Чебоксары и чебоксарцы». Обычно эти дома именовались по расположенным в них магазинам: обувной, бакалейный, трикотаж, химчистка, овощной, книжный, гастроном…

Каждый дом в торговом ряду имел свою историю, но мы поговорим только о самом ближнем к нам доме. Итак, дом купца Игумнова — построен в самом начале XX века, на первом этаже торговый зал, на втором жилые помещения. После революции именовался домом Совдепа № 46, второй этаж был отдан под почту и телеграф, первый этаж оставался торговым. В 1931 году магазин ЦРК (центральный рабочий кооператив) неофициально так и назывался «под почтой».

В начале 1935 года он был переоборудован в универмаг № 1, но назывался уже «под бывшей почтой», так как и почта, и телеграф в конце 1932 года переехали в новое здание через дорогу. В конце 1936 года универмаг переоборудуется в продмаг, и с тех пор его иначе как гастроном уже не называли.

А вот с обитателями второго этажа история куда как интересней. В 1933 году помещения бывшей почты занял центральный дом партпросвещения, но в конце 1940 года он (теперь уже парткабинет горкома) переезжает в здание бывшей центральной библиотеки на углу улиц Розы Люксембург и Чернышевского. Весь второй этаж занимает Чувашская государственная филармония, и места хватило даже для концертного зала.

Но в декабре 1944 года парткабинет вновь возвращается на старое место. Филармония же сначала перебирается в Дом учителя на улицу Ленина, затем в здание художественного училища на улицу Союзную. Там и соседствовали эти два творческих учреждения, до открытия в декабре 1959 года нового здания филармонии (Гагарина, 14). А парткабинет, после того как в 1956 году переехал в здание библиотеки горкома партии на улицу Урицкого (нынче театр кукол), стал называться Домом политпросвещения.

Интересно, что здание, в котором сегодня располагается филармония (Президентский бульвар, 9), в начале 1980 годов было построено для Дома политпросвещения — но культура в итоге победила идеологию. И еще — на фотографии не видно, но на стене здания, выходящей на улицу Ленинградскую, было барельефное изображение Н.К. Крупской — с 1956 года на втором этаже находилась республиканская детская библиотека имени Крупской.

А в то же время совсем рядом, за поворотом, жизнь продолжалась как ни в чем не бывало. На первом плане улица Карла Маркса и гостиница «Волга» (сегодня — это центр обновленной Красной площади). Раннее (судя по тени) майское утро. Давно исчезли колоритные пивные киоски, запечатленные на фотографиях Конона Белкова, теперь вместо них в большинстве своем идет торговля бутылочным пивом «распивочно и на вынос» — обычная картинка конца семидесятых годов.

Всегда удивляло, почему в 1950 году гостиница украсилась лепниной и прочими «архитектурными излишествами» только с фасада и правой стороны? Ладно двор гостиницы, но и левая сторона со столовой остались в первозданном виде. Все дело в том, что до строительства Муздрамтеатра и, соответственно, появления Театральной площади, на том самом месте, где кучкуются любители пива, почти впритык к зданию гостиницы стоял двухэтажный деревянный дом причудливой архитектуры, построенный в конце 1920 годов. Пройти к столовой можно было только между ними — строительные леса попросту некуда было ставить…

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова