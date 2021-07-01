Пожар прикрыла взятка, а осужденных — «добрый» инспектор

В целом по России почти половину преступлений коррупционной направленности, как в прежние годы, составляют взятки, также имеют место мошенничество, присвоение и растраты, служебный подлог. Как показывают уголовные дела, и в Чувашии преобладают такого рода преступления.

За магазин пришлось бы отвечать…

Выслушала приговор индивидуальная предпринимательница из Чебоксар (работала в Ядринском районе), давшая взятку теперь уже бывшему сотруднику регионального МЧС. Установлено, что с ноября 2019 года по февраль прошлого она передала 150 тысяч рублей бывшему заместителю начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашии.

Причина такой щедрости — не хотела быть привлеченной к ответственности за пожар, случившийся в ее магазине, в результате чего сгорело административное здание, где он располагался, и другие торговые точки. Суд приговорил ее к штрафу в 50 тысяч рублей.

Напомним, что ранее приговором Ленинского районного суда Чебоксар получатель взятки был наказан тремя годами лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, он лишен специального звания подполковника внутренней службы.

Ради брата пошла на подлог

В Цивильском районе к двум годам условного лишения свободы суд приговорил бывшего начальника отделения почтовой связи, признав ее виновной в мошенничестве.

Начальник почты оформила фиктивные документы о трудоустройстве своего брата на должность оператора связи, а затем — о его переводе на должность оператора связи мобильной группы в отделении почтовой связи и представила их в Цивильский почтамт УФПС Чувашии. После этого, с конца января до середины декабря 2019 года она, зная, что ее брат трудовые обязанности не выполняет, не уведомляла об этом руководство почтамта. И ему была начислена зарплата в общей сумме 110 тысяч рублей, которую подсудимая похитила и использовала по своему усмотрению. Помимо назначенного условного срока, суд удовлетворил гражданский иск прокурора в интересах УФПС Чувашии АО «Почта России» и взыскал с бывшего начальника почты всю сумму причиненного ущерба.

Брал взятки с осужденных

В коррупционных преступлениях обвиняется бывший инспектор уголовно-исполнительной инспекции. Ему инкриминируется 25 эпизодов взяточничества, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.

По версии следствия, с июля 2019 по август прошлого года инспектор «делал» деньги на осужденных, приговоренных к условному лишению свободы. Суд накладывает на них определенные ограничения, а служивый за взятки (от двух до десяти тысяч рублей) закрывал глаза, когда эти ограничения нарушались или не исполнялись вовсе — не составлял справки и не выносил предупреждения, дающие основания инспекции направлять в суд представления о продлении испытательного срока либо об отмене условного осуждения. В частности, за незаконное денежное вознаграждение злоумышленник не фиксировал факты отсутствия осужденных дома в ночное время, их выездов за пределы республики, а также факты неявки на регистрацию в инспекцию в установленные дни, предоставляя им возможность поставить свою подпись в предусмотренной форме регистрационного листа задним числом. Общая сумма полученных обвиняемым мелких взяток составила более 100 тысяч рублей.

Справка «СЧ» По данным генпрокурора России Игоря Краснова, в прошлом году ущерб от коррупционных преступлений составил 58 млрд рублей — 11,4 процента от ущерба, причиненного всеми видами преступлений.

Кроме того, в июле прошлого года злоумышленник ввел в заблуждение одного из условно осужденных лиц, направив ему не соответствующие действительности сведения о якобы зафиксированном нарушении возложенной на него обязанности находиться дома в ночное время. А за сокрытие этого факта потребовал передать ему 12,5 тысячи рублей, что и сделал обеспокоенный «условник». Все это выявилось при оперативном взаимодействии следователей СУ СК России по Чувашии и сотрудников отдела собственной безопасности регионального УФСИН. Уголовное дело расследовано и направлено в суд. Сотрудник уволен с места службы.