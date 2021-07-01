На страже морских рубежей

В воскресенье в России будут отмечать День военно-морского флота. «Для Чувашии этот праздник имеет особое значение, — отметил в своем поздравлении Глава региона Олег Николаев. — Наша республика является родиной выдающегося ученого Алексея Крылова, внесшего неоценимый вклад в развитие отечественного кораблестроения. И сегодня наши земляки успешно осваивают азы морского дела, трудятся в судостроительной отрасли, несут службу на кораблях и подводных лодках, охраняя морские рубежи Отечества». Главным событием Дня ВМФ станет масштабный военно-морской парад, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Состоится он в пятый раз, и в прошлом году, напомним, парад на Кронштадтском рейде открыл гвардейский ракетный катер «Чувашия»…
Опубликовано: 22 июля 2021 г.
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