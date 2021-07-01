Чувашия — в лидерах по антидопинговой работе

Российское агентство «РУСАДА» на официальном сайте опубликовало рейтинг регионов, который показывает объем выполняемой антидопинговой работы в субъектах страны, сообщили в Минспорта Чувашии. По итогам первого полугодия наша республика поднялась на первую строчку списка. Последовательная антидопинговая политика является приоритетной задачей регионального Минспорта. Напомним, в июне этого года на Чебоксарском экономическом форуме правительство Чувашии и «РУСАДА» подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве. В рамках договора предусматривается взаимодействие сторон в борьбе за обеспечение чистоты спорта, проведение антидопинговых семинаров, пропаганда и поддержка спорта.