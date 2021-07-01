Гранты на науку

Финансовую поддержку получат трое молодых ученых Чувашского госуниверситета.

Конкурс «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов призван поддерживать новое поколение исследователей. В нем могут принимать участие кандидаты и доктора наук в возрасте до 35 лет. За три года молодые ученые должны собрать инициативную группу и реализовать проект в качестве руководителей. На конкурс поступило более 1600 заявок, поддержку нашли 318 проектов, среди них два проекта ученых Чувашского госуниверситета. В течение трех лет авторы проектов будут получать до 6 миллионов рублей в год на исследование.

Одним из победителей престижного конкурса стал кандидат химических наук, доцент кафедры органической и фармацевтической химии Михаил Беликов (о нем «СЧ» своим читателям уже рассказывала). Он планирует получить и исследовать свойства группы новых органических соединений, способных к обратимому взаимодействию с летучими соединениями. Их окраску и свечение можно будет регулировать путем контакта с летучими веществами, такими как вода, аммиак, амины, кислоты и др. Результаты проекта будут полезны при создании устройств и материалов, которые могут быть использованы для анализа на присутствие летучих веществ в различных средах, например, в воздухе.

Проект другого победителя, доктора медицинских наук, доцента кафедры общей хирургии и онкологии, заместителя главного врача по хирургической помощи Республиканского кардиодиспансера Николая Трофимова посвящен хирургическому лечению высокой легочной гипертензии у пациентов с пороками сердца. «У большинства пациентов с пороками сердца формируется тяжелое осложнение — застой в малом круге кровообращения, так называемая легочная гипертензия, которая значительно утяжеляет естественное течение порока сердца и может привести к преждевременной смерти. Во время операции, кроме коррекции порока сердца, мы предлагаем метод лечения сопутствующей легочной гипертензии посредством деструкции нервных сплетений, отвечающих за спазм легочных сосудов. Вследствие комплексного хирургического подхода мы достигаем хороших послеоперационных результатов и высокого качества жизни данной категории больных», — объясняет Николай.

В конкурсе на проведение инициативных исследований молодыми учеными Президентской программы исследовательских проектов возраст участников ограничен 33 годами. Заявки на участие в нем подали 1400 ученых, поддержку экспертного совета в размере трех миллионов рублей на два года получили 469 проектов. Один из них — Сергей Федосеев, кандидат химических наук, доцент кафедры органической и фармацевтической химии. Представленный им проект направлен на получение органических красителей, основанных на новом для данной области исследования структурном фрагменте молекулы. Его уникальность — в возможности модифицировать некоторые части, меняя при этом оптические свойства всего вещества, такие как цвет, интенсивность окрашивания и другие. Это может быть полезно для использования в различных областях науки и техники.