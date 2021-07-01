Агрошкола поможет выбрать профессию

Как приобщиться к сельскому труду с малолетства.

Строительство школы в деревне Кашмаши Моргаушского района вступает в завершающую стадию — сдать ее планируется к новому учебному году. Как уже сообщалось, она станет пилотной в реализации проекта «Аграрная школа как фактор социального развития села».

Навыки и любовь к сельскому труду надо прививать буквально с младых ногтей — эта тенденция все больше получает развитие в республике в последнее время. К сожалению, у нас имело место необъективное, а то и просто искаженное представление о труде аграриев. Новый проект направлен на создание таких условий для ребят, чтобы они получили углубленное представление об основных сферах аграрной деятельности. Концепция развития Кашмашской школы в рамках проекта позавчера обсуждалась на совещании в Моргаушах.

Агрошкола — это модель образования, при которой изучаются еще и спецпредметы из сферы сельского хозяйства, напомнил первый замминистра образования и молодежной политики Алексей Лукшин. Она предполагает создание условий для начального профильного образования детей. Школьники смогут получить базовые знания в областях овощеводства, цветоводства, ландшафтного дизайна…

Тему развил замдиректора Моргаушской средней школы Олег Ефанов — школа в Кашмашах ее структурное подразделение. В основе концепции — создание условий для социализации школьника, способного к добровольному осознанному выбору сельского труда, которым можно хорошо зарабатывать. Главный вопрос, как вводить аграрную тему в основную урочную деятельность. Особенно это сложно в 5-9 классах, на которые падает основная нагрузка. Пока у школы нет своей земли, соответственно «повисает» вопрос реализации агронаправлений, сказал Олег Ефанов. Есть вариант приобщаться к лесоводству, цветоводству. Задача также — поиск социальных партнеров, в том числе среди сельхозпредприятий района. Один из них — известная агрофирма «Ольдеевская».

Кадровый вопрос не менее сложный. Представители Чувашского республиканского института образования заверили, что они готовы реализовать индивидуальные программы повышения квалификации и переподготовки специалистов именно для нужд будущей агрошколы. Но, как было отмечено, это не говорит о том, что по окончании школы выпускник не может пойти, допустим, на медицинский факультет. Помимо этого предполагается сетевое взаимодействие с Ядринским агротехническим техникумом.

Руководители школы рассказали, что необходимо предусмотреть для организации профильного образовательного процесса. На территории школы должна работать теплица. Помимо этого для углубленного изучения биологии и химии нужно укомплектовать необходимым оборудованием школьные лаборатории. Не будут лишними овощехранилище, резервуар для воды, малогабаритный трактор.

Срок реализации проекта — пять лет. Его стоимость составляет около 30 млн рублей. Главное — чтобы сельчане поняли пользу от него и неизменность усиленного внимания к кадровому обеспечению села.