Буренки с прибылью

Закупочные цены на молоко в Чувашии выше, чем в прошлом году.

По информации администраций районов республики, средняя закупочная цена на сырое молоко от населения сегодня составляет 18,1 руб. за литр. Как сообщают в Минсельхозе Чувашии, цена эта выше уровня прошлого года на 24 проц.

Для крупных сельхозпредприятий молоко нынче тоже прибыльно — по данным КУП «Агро-Инновации», средняя базовая закупочная цена молока охлажденного 1 сорта молокоперерабатывающих предприятий республики составляет 22,50 руб. за килограмм, или 117,4 проц. к уровню аналогичного периода прошлого года.

Сельчан, что держат в своем хозяйстве буренок, радуют не только закупочные цены. Хорошим подспорьем для них стали субсидии на содержание коров в личных подсобных хозяйствах. Решение об этих выплатах, напомним, принято в прошлом году Главой Чувашии Олегом Николаевым. В 2021-м господдержку продолжили и сумму субсидий увеличили. Выплаты идут в плановом режиме по мере поступления заявок, сообщила заместитель министра сельского хозяйства Инна Волкова. На 20 июля Минсельхоз Чувашии перечислил 138,9 млн рублей 26,4 тысячи сельчан, ведущим личное подсобное хозяйство; деньги пойдут на содержание 43 тысяч коров. Заявки на выплаты принимаются до конца года, напомнили в Минсельхозе. По всем вопросам можно обратиться в министерство, в отдел финансовой политики и государственной поддержки АПК, или к специалистам Минсельхоза Чувашии в районах.