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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии:

«Жителей республики мало интересует вопрос межведомственного взаимодействия, кто и как будет реализовывать конкретный проект. Для народа важен объект, чтобы он был построен в срок и дал результат, которого от него ожидают. Касается ли этот вопрос ФАПа, врачебной амбулатории, физкультурно-оздоровительного комплекса или любого другого объекта, — люди просто ждут, чтобы он был запущен в эксплуатацию, и они могли им пользоваться… Прошло полугодие, и сейчас мы достаточно плотно анализируем итоги контрактации, видим темп, который смогли взять по строительству и реконструкции объектов. Это позволяет нам при необходимости вносить корректировки, чтобы обязательно достичь намеченных результатов».

Опубликовано: 21 июля 2021 г.


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