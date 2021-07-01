ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии:

«Жителей республики мало интересует вопрос межведомственного взаимодействия, кто и как будет реализовывать конкретный проект. Для народа важен объект, чтобы он был построен в срок и дал результат, которого от него ожидают. Касается ли этот вопрос ФАПа, врачебной амбулатории, физкультурно-оздоровительного комплекса или любого другого объекта, — люди просто ждут, чтобы он был запущен в эксплуатацию, и они могли им пользоваться… Прошло полугодие, и сейчас мы достаточно плотно анализируем итоги контрактации, видим темп, который смогли взять по строительству и реконструкции объектов. Это позволяет нам при необходимости вносить корректировки, чтобы обязательно достичь намеченных результатов».