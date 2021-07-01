По согласию избирателей

Состоялся второй этап XXXI региональной партийной конференции «Единой России». На ней были фактически утверждены представители партии, которые войдут в список кандидатов в депутаты Госсовета Чувашии. В работе конференции принял участие Глава республики Олег Николаев.

Он призвал партийцев вместе работать над исполнением наказов Президента России Владимира Путина в республике. В частности, Олег Николаев напомнил слова главы государства о том, что за 20 лет партия показала себя как ответственная политическая сила, и люди, которые представляли партию, не боялись ответственности при принятии очень важных решений.

За основу списка кандидатов Госсовета республики были взяты итоги прошедшего в мае предварительного голосования партии «Единая Россия», принять участие в котором мог любой желающий. В Чувашии на сайте партии зарегистрировалось около 200 тысяч избирателей, из них проголосовало более 180 тысяч. В некоторых муниципалитетах, в рамках предварительного голосования, на место кандидата в депутаты претендовало до восьми человек. В такой конкурентной обстановке избиратели смогли оценить самих кандидатов и ознакомиться с их программой.

Такой подход, по мнению членов партии, позволил сформировать сильную команду, которая сможет выполнить наказы своих избирателей. «Для нашей партии очень важно знать мнение жителей республики, и для этого мы проводили открытый отбор кандидатов в депутаты», — отметила секретарь чувашского регионального отделения партии, депутат Госдумы Алёна Аршинова. Она отметила также, что люди сами оценивали участников предварительного голосования, заходя на сайт pg.er.ru: знакомились с их биографией, видеопрезентациями.

Сегодня в Чувашии партия формирует по-настоящему народную программу. В основу ее лягут конкретные наказы избирателей. «Буквально 100 дней остается у кандидатов, которые сегодня утверждены, для общения с жителями. Чувашии. И здесь важно, чтобы в основе этого общения было умение слышать действительные просьбы населения. Главная наша задача — служить жителям республики», — подчеркнула вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева.

Среди кандидатов в парламент республики немало новых лиц из разных профессиональных сфер — их компетенции и опыт вкупе с работой более опытных коллег положительно скажутся на реализации проектов, направленных на развитие республики. «От наших кандидатов, которые войдут в Госсовет, будет зависеть будущее республики. Среди кандидатов есть и политические тяжеловесы, бойцы, имеющие жизненный опыт, и в этой единой связке все те задачи, которые ставят Президент страны и Глава республики, выполнимы с будущими депутатами Госсовета Чувашии», — отметил депутат Госдумы Николай Малов.

В свою очередь депутат Госдумы Леонид Черкесов пообещал, что в Госсовете он будет использовать весь свой имеющийся опыт работы в российском парламенте. «Это общение с депутатами, общение с населением, работа с принятыми законопроектами и законопроектами, которые надо привести к соответствию с федеральными законами», — уточнил Леонид Черкесов.

По итогам конференции партия выдвинула список из 69 кандидатов по единому избирательному округу, по одномандатным избирательным округам утверждены 22 кандидата. Возглавил список в Государственный Совет республики депутат Госдумы Леонид Черкесов.